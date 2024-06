Yen Santos tinabla na si Paolo Contis

Marami ang nakapansin na tila imbiyerna si Yen Santos sa boyfriend niyang si Paolo Contis.

Napuna kasi ng Instagram followers ng dalaga na binura na ni Yen ang kanyang sweet birthday message para kay Paolo.

“Screaming happy 40th birthday to my best friend! Thank you for everything you do,” caption pa ni Yen sa photo nila ni Paolo. Pero burado na nga ito na ipinagtataka ng followers ng actress.

Marami tuloy ang naghinala na mayroong pinagdadaanan ang magdyowa lalo pa at may message pa si Yen na “Hope you have an amazing month.. come what May.”

2021 nang umingay ang chikang more than friends sina Paolo at Yen nang maispatan silang dalawa na magka-date matapos nilang gawin ang “A Faraway Land.”

Taong 2023 nang aminin ni Paolo na-in love siya kay Yen.

“Sa amin kasi, kumbaga, what you see is what you get na naman, ‘di ba? Hindi na namin puwedeng ipilit ‘yung tao to be happy for us. Hindi namin puwede ipilit ‘yung mga tao na paniwalaan ‘yung gusto nilang paniwalaan. Sana isipin lang nila na kung ano lang ‘yung nakikita nila na naka-post, yun lang ‘yung truth na alam nila,” say ni Paolo na for a time ay na-link din kay Arra San Agustin na naging co-host niya sa nagsarang noontime show.

Siyempre pa, nag-react ang netizens.

“Heto na!!!”

“Hindi na cla friend.”

“Alam mo na manloloko patulan mo pa.”