Knott hahabol ng puwesto sa Paris

Inaasahang ibubuhos ni Kristina Knott ang kanyang makakaya sa kanyang paghahanap ng Olympic ranking na puntos sa Philippine Athletics Championships na magbubukas ngayong araw sa Philsports Arena.

Kinumpirma ni Philippine Athletics Track and Field Association Federation (Patafa) secretary general Jasper Tanhueco ang pagdalo ni Knott, na sinabing determinado ang Filipino-American sprinter na basagin ang mga rekord at makakuha ng mahahalagang puntos na magpapalakas sa kanyang pagbabalik sa Summer Games ngayong Hulyo.

Ang 28-anyos na si Knott ay inaasahang makikipagkumpitensya nang may mataas na moral pagkatapos masungkit ang gintong medalya sa Hong Kong Athletics Championship sa Tseung Kwan O Sports Ground noong weekend.

Nag-oras si Knott ng 11.52 segundo para pamunuan ang 100-meter run ng kababaihan ngunit inaasahan ni Tanhueco na maghahatid siya ng isa pang mariin na pagganap upang i-reset ang kanyang personal-best na 11.27 segundo na itinakda niya sa 2020 Drake Blue Oval Showcase sa Des Moines, Iowa.

“Oo, sumasali siya,” sinabi ni Tanhueco sa Daily Tribune sa isang maikling mensahe.

Bukod kay Knott, inaasahang darating din sina Filipino-American sprinter Lauren Hoffman, Filipino-Spanish hurdler na si John Cabang Tolentino, Asian champion Robyn Brown at Olympian Eric Cray.

Sa kabuuan, may kabuuang 700 atleta ang dadalo, kabilang ang 60 dayuhang atleta at Filipino heritage bets mula sa iba’t ibang panig ng mundo, na ginagawang isa sa pinakamalaki at pinakaprestihiyoso ang kompetisyon mula nang bumalik ito sa Maynila matapos huminto sa Ilagan City sa Isabela ang nakaraang dalawang taon.

Upang maiwasan ang nagbabagang lagay ng panahon sa Maynila, magsisimula ang mga kaganapan simula 5:30 ng umaga hanggang 8:30 n.u. at magpapatuloy ng 3:30 ng hapon hanggang gabi.

Sinabi ni Tanhueco na ang pagkakaroon ng malakas na performance ay magiging mahalaga kay Knott at sa mga naghahangad na makasama si Ernest John Obiena sa Paris Olympics.

Sinabi niya na ang mga atleta ay kailangang matugunan ang Olympic qualifying standard o makakuha ng sapat na mga puntos sa ranggo upang umakyat sa Top 40 ng kani-kanilang mga kategorya upang mahuli ang paglipad patungo sa kabisera ng France.

“Inaasahan namin ang malakas na pagtatanghal mula sa aming mga atleta hindi lamang upang masira ang mga rekord, ngunit upang makakuha din ng mga puntos sa ranggo para sa Paris,” sabi ni Tanhueco, na nagsasalita sa ngalan ng pangulo ng Patafa na si Terry Capistrano sa isang nakaraang pahayag.