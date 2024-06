Rocco Nacino nanalo ng ginto at tansong medalya sa Pan Asians 2024

Nagwagi si Rocco Nacino sa kanyang pagbabalik sa competitive na sports.

Sa Instagram, proud na ibinahagi ng Kapuso actor na nanalo siya ng ginto at tansong medalya sa kanyang dalawang laban sa jiu-jitsu fights sa Pan Asians 2024.

“Glad I was able to push myself to experience the competition jitters again, because damn it is addicting,” ani Nacino sa kanyang caption, pag-uulat ng GMA News. “Gagawin ko ulit ito, lalo na sa pakikipagkumpitensya sa open weight division.”

“Sabi ng mga kaibigan at ka-team ay huwag na daw subukan pagkatapos makita ang higanteng kalaban ko, sabi ko bakit hindi. Umalis ako sa event kahapon na proud ako sa sarili ko for taking on this challenge for the year,” dagdag ng actor.

Tiniyak ni Rocco na pasalamatan ang kanyang “top cheerers,” ang asawang si Melissa Gohing at anak na si Ezren.

“Yan ang nagpalakas sakin talaga,” aniya, ayon sa GMA News.

Bukod sa pagiging aktor, TV host, Navy reservist, at may-ari ng negosyo, si Rocco ay naglalaro ng Brazillian jiu-jitsu at nanalo rin siya ng gintong medalya sa Manila International Open 2017: IBJJF Jiu-Jitsu Championship.