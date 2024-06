Julia Montes pinakadakilang pag-ibig ni Coco Martin

Bagyong intriga na ang hinarap nina Julia Montes at Coco Martin kung ang relasyon at romansa nila ang pag-uusapan. Nung inilantad na nila sa publiko ang kanilang pagmamahalan, buhay patotoo ang dalawa na ang kanilang relasyon ay hindi lamang pang-promo, kundi subok na matibay, at talagang matatag. Kaya, ano pa nga ba ang susunod na kabanata para sa dalawang ito kundi ang mabuhay ang bagong kasal, hindi ba naman?

***

Pinalagan at pumiyok na si Miel Pangilinan, bunsog anak nina Megastar Sharon Cuneta at dating Senador Kiko Pangilinan, sa mga mean comment na talaga namang ayaw paawat na ipinupukol sa kanya.

Si Miel ay palagiang pinupuntirya sa social media ang kapatid ni Frankie Pangilinan. Todo ang body shaming kay Miel at ang kanyang pagiging queer, kasama rin sa panlalait, noong nakaraang eleksyon.

Pahayag ni Pangilinan sa isang social post: “Gen Z are so sensitive. I’m a fat gay person just existing look at my comments snowflakes!”

Aniya pa: “Old people calling me a waste of genes, constantly harassing me and insulting my appearance (I didn’t do anything and if I say something they’ll call ME the sensitive one.”

Pagtatapos niyang pahayag: “Trying to just kind of exist positively online and trying my best to stay my lane.”

Tama nga Miel na “best to stayt on your lane” ka dahil marami talagang kunyari ay perpekto at walang kakulangan ang mayorya na mga di kumikilos ayon sa kanilang ganda sa social media. Isama na rin diyan ang mga nakakainis na nagmamalinis pero marurumi rin naman. At ang batalyon at pangkat na ito, nagtatago sa mga di nila tunay na pangalan at mga larawang hindi mukha nila ang nakapaskel sa profile. Kaya di dapat patulan. Hindi dapat intindihin.