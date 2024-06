Alas Pilipinas may nais matutunan

Ang matikman ang world-class na aksyon ang magiging layunin sa pagharap ng Alas Pilipinas sa South Korean women’s volleyball team sa isang friendly match sa Daegu City, South Korea sa Biyernes.

Sinabi ni Alas Pilipinas head coach Jorge Edson Souza de Brito sa Daily Tribune na kaharap nila ang powerhouse Koreans sa hangaring makakuha ng mahahalagang aral na magagamit nila sa pag-shoot nila ng medalya sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa susunod na taon.

Ang mga Koreano ay inaasahang magiging perpektong guro.

Bukod sa nasa No. 39 sa ranking ng International Volleyball Federation, ang mga Koreano ay regular ding nangangampanya sa prestihiyosong Volleyball Nations League na may dalawang ginto, walong pilak at apat na tansong medalya sa Asian Games. Itinuturing din silang isa sa nangungunang apat na Asian squad kasama ang China, Japan at Thailand.

Nasa rurok na sila ng kanilang kaluwalhatian noong naglalaro pa si Kim Yeon-koung hanggang sa inihayag niya ang kanyang pagreretiro sa pambansang koponan noong 2021 upang bigyang-daan ang mga batang manlalaro.

Kasama sa roster ng Alas Pilipinas na maglalaro sa friendly match na ito na bahagi ng ika-75 anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas-Korea, ika-126 na kalayaan ng Pilipinas at ika-29 na Korean National Migrant Workers Day ay ang mga batang baril na sina Angel Canino, Thea Gagate, at Julia Coronel ng De La Salle University at Arah Panique ng National University.

Sila ay gagabayan ng mga beterano ng Premier Volleyball League na sina Eya Laure, Sisi Rondina, Fifi Sharma, Vannie Gandler, Dell Palomata, Cherry Nunag, Dawn Macandili, Jen Nierva, at Faith Nisperos.

“It’s a really young lineup. Every single day and training is good for us,” sabi ni De Brito. “Hopefully we can use all the players there. Even in a friendly match, we always have a chance to improve. Another chance for all of us.”