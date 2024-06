Vice Ganda binawi ang planong  apology sa EXpecially For You searchee

Isang araw matapos magpahayag sa X na magso-sorry siya kay Axel Cruz, isang male searchee sa EXpecially For You ay binawi ni Vice Ganda ang kanyang planong apology.

“Bilang main host po nu’ng segment na ‘yon, it was my duty to call that action out. Dahil kung hindi ko rin ginawa yon, ako rin ang maku-call out, bakit namin hinahayaan. Ginawa po namin yun para protektahan ang aming guest din, na hindi matapakan ang kanyang boundary bilang isang babae nung puntong yon,” dagdag pa niya.

“Binabawi ko yung twineet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did.

“Ito ang aking paniniwala, at paniniwala din namin na hindi kinakailangang mag-apologize because what we did was right,” say ng “It’s Showtime” host.

Nagsimula ang issue nang mapansin ni Vice Ganda na nagtangka si Axel na ibeso ang searcher na si Christine sa Expecially For You episode last May 31

“Oy, hindi pwede yun, that’s bad! Don’t do that, you ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? Don’t do that, hindi ka pwedeng biglang nagnanakaw ng halik,” say ni Vice Ganda.

“Sorry na mali ang reaction ko. Ang dating kasi sakin at sa ibang andun eh na-off si girl na sinunggaban sya ng halik and i thought na she felt violated. Since hindi naman pala I will apologize to the guy,” say ni Vice Ganda sa X noong una.

Naglabas ng video si Christine where she said na hindi naman siya na-off sa ginawa ni Axel na sinabi niyang wala siyang balak halikan.

“Talagang na-off siya at may naramdaman siyang hindi siya kumportable sa ginawa nung searchee,” say ni Vice Ganda.

“Nirerespeto namin ang dahilan ni Christine kung bakit sinabi niya yon, na hindi siya na-off when, in reality, na-off talaga siya.

“At since na-off si Christine, naniniwala ako na hindi mali na kinolout namin si Axel dahil karapatan ng isang babae na tumanggi o umalma kung para sa kanya, sa pakiwari niya ay hindi siya kumportable sa ikikilos ng sinuman sa harapan niya.

“Kung hahawakan man siya, hahalikan man siya, aakbayan man siya, tatapikin man siya, karapatan po ng babae na tumanggi at umalma.

“At yun po ang nakita namin noon araw na iyon—may pag-alma si Christine kaya kinol out namin.

“Dahil obligasyon po rin namin, dahil imagine kung may ganung pangyayari na merong boundary na natapakan pero wala kaming ginawa, iko-call out din po kami,” mahabang paliwanag ni Vice Ganda.

***

Andrea Brillantes pinakyaw ang mga bulaklak ng vendor

Sa matinding awa sa isang matandang vendor ay pinakyaw ni Andrea Brillantes ang mga panindang bulaklak nito.

Hatinggabi na kasi ay hindi pa ubos ang mga panindang bulaklak ng matandang vendor kaya naman naawa ang bida ng High Street at nagpasya siyang bilhin na ang mga paninda nito. Binili din niya ang mga flowers para sa mga hardworking staff ng kanilang show.

Ipinost ni Andrea sa kanyang Instagram page ang isang video kung saan mayroon siyang hawak na mga flowers.

“Midnight na pero nagbebenta pa rin si manong ng flowers. So I bought some para makauwi na siya and para may pa-”just because” flowers ako sa staff,” say niya sa caption.

With that ay marami ang pumuri sa kabaitang ipinakita ng actress sa matandang vendor.

“Ang bait nmn ng queen nmin..love you blythe MORE more blessings.”

“Kaya gustong gsto q yang baby girl nayan eh sobran bait na humble pa magandat sexy pa.”