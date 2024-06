Sahara Bernales naniniwalang importante ang sex

Naniniwala ang baguhang Vivamax star na si Sahara Bernales na isang importanteng ingredient ang sex sa isang magkarelasyon.

Sa pinagbibidahan niyang movie titled “Himas,” nakita ni Sahara kung bakit importante ang sex sa magdyowa.

“Sa kuwento ng Himas, nakita ko na importante ang sex life ng magpartner kasi hahanap at hahanap yung isa kung kanino masa-satisfy. Sa akin importante yun,” say niya sa presscon ng movie.

Grabe ang preparation ni Sahara for her role sa movie. As early as February pa lang ay nag-workout na siya.

“Mine-maintain ko yung body ko na hindi madagdagan ang timbang ko kasi this is one of my assets. Pati yung script, pagkabigay na pagkabigay sa akin ng script, sampung beses kong binasa para per sequence ay babasahin ko na lang at hindi ko na kailangang mag-memorize kasi alam ko na ang kuwento,” say ng dalaga.

Bilib na bilib siya sa director niya na si Christian Paolo.

“Kung ano siya ngayon, ganoon din ang makikita mo sa set. Hindi mo siya makikitang nagagalit. He’s very cool, parang barkada talaga siya. Pag alam niyang meron ka pang ibubuga, uulit-ulitin niya ang eksena kasi alam niya na meron pa, eh. Pero hindi siya magagalit,” say niya.