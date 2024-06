Alyanna Angeles nag-enjoy sa pagiging kontrabida

Super nag-enjoy si Alyanna Angeles sa kanyang latest teleserye na “Pamilya Sagrado.”

Kasi naman, malaki ang challenge na ininibigay ng kanyang role bilang Felicia Torres.

“Felicia aspires to be just like her mom who is independent, fierce and very empowered,” say ng dalaga.

Ayon pa sa kanya, super na-enjoy niya ang kanyang role bilang kontrabida sa teleserye na pinagbibidahan nina Piolo Pascual, Grace Fernandez at Kyle Echarri.

“The challenging and the most fun part is actually being a kontravida. I like playing a character role kasi you can play around with it. And you have to show so much emotion na strong, na fierce ka but then there’s so much more behind that,” say niya.

“I’m super grateful sa Dreamscape and super happy na I’m part of it,” dagdag pa ng dalaga.

Nag-start si Alyanna bilang child star.

Una siyang umapir bilang Andrea sa “Maria La Del Barrio” na remake ng isang Mexican telenovela na pinagbidahan nina Erich Gonzales at Enchong Dee. Gumanap din siya bilang young Erich Gonzales sa Juan dela Cruz na pinagbidahan naman ni Coco Martin.