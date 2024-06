Sandara Park at Jung Il Woo nag-tour sa Bohol

Nagbabalik ang Dara Tour ni Sandara Park at ang susunod niyang bisita ay walang iba kundi ang K-drama actor na si Jung Il Woo!

Dinala ng K-pop superstar at Pambansang Krung Krung ng Pilipinas ang aktor sa Bohol.

Ang post ni Dara sa Instagram ay nagpakita sa kanya at ni Il Woo na nakasakay sa isang eroplano, kasama ang aktor na naghanda para sa Philippine tropical energy na naka-red floral shirt. Dala rin ni Sandara ang kanyang iconic na Dara Tour flag.

“Posible bang maglakbay nang mag-isa kasama ang isang lalaking kaibigan?!” Sabi ni Dara sa kanyang caption, ayon sa GMA News.

Sa sunud-sunod na tweets ng fan account Performer Dara, nakita sina Sandara at Il Woo sa Panglao, Bohol. Bumisita sila sa dalampasigan at magkasamang sumayaw ng tinikling.

Kilala si Il Woo sa paglabas sa K-dramas na “Cinderella with Four Knights” at “Moon Embracing the Sun.”

Ang nakaraang Dara Tour vlog ni Dara ay nagpakita ng kanyang pamimili kasama ang kapwa miyembro ng 2NE1 na si Minzy, kumakain ng maraming pagkaing Filipino, at pagkanta ng mga klasikong Pinoy karaoke songs, kasama ang kanyang hit noong 2004, “In Or Out” habang nasa Pagsanjan Falls. Nakakaiyak din ang pagkikita ni Sandara sa kanyang guro sa Grade 6.

Tinukso niya na ang susunod niyang vlog ay tampok si Lee Joon, ang kanyang kapatid na si Thunder at ang kanyang asawang si Mimi.