Bea Alonzo, kabugan kay Carla Abellana, inaabangan!

Matapos ipakita ni Bea Alonzo sa kanyang Instagram post ang patikim para sa “Widow’s War” ang bago niyang drama serye, ang sangrekwang team Queen Bea, hindi mapigilan ang kanilang pananabik kasi nga, si Zig Dulay ang direktor nito at ang katunggali ni Alonzo sa palatuntunan ay si Carla Abellana.

Ang mga pinalota ni Bea sa nasabing patikim ay ang lugar kung saan ginagawa ang kanilang taping, ang co-star niyang si Abellana na nagpapahinga at alam mong pinaghahandaan ang susunod na eksena.

Mapapanood sa bidyo ang isang pangyayari na tila sinasakal ang tinaguriang this generation’s movie queen at pinasilip pa rin niya ang ilang moments ni Carla at mga kasama pang Sparkle artist na sina Rita Daniela at Jeric Gonzalez.

Ang isang pangyayari naman tungkol sa karera ni Alonzo na gusto na niyang iwaksi ay ang tungkol sa pelikulang “1521.” Ang producer nito, ayaw tumahimik sa pagsasalita at ang paumanhin nito sa aktres, alam mong salat sa sinseridad at hindi bukal sa puso. Hanggang sa huli, ginagamit-gamit nila ang aktres para mapag-usapan at maging mausisa ang lahat sa pelikula.

Ayon sa pamununan ni Alonzo, halatang-halata na hindi sinsero ang paumanhin dahil tinaon ang paglalahad nito ngayong ipapalabas na ang pelikula sa merkado. Noong isang taon pa naglabasan ang mga hindi nakakatuwang isyu tungkol sa aktres at ang mga kaganapan sa pelikula kaya kataka-taka nga naman at tunay na nakakahibang na ngayon lang nangyari ang paghingi ng paumanhin. Huling-huli na pansitan ang ganitong galawan, hindi ba naman?

At halatang-halata naman na nagpapa-awa ang producer at kahit pa ang dramarama niya eh nauunawaan niya ang hindi pagdalo ni Bea sa premiere night para sa pelikula, kahit saan anggulo mo tignan, ang kanyang pinagsasabi ay lantaring paggamit pa rin sa estrella at estado ni Alonzo bilang aktres.

Ang alam ko pa nga, may usaping legal na tungkol dito. May sinampa na ang pamunuan ni Alonzo patungkol sa “unpleasant experiences” niya sa produksyon.

Naku Mr. Producer, tama na, sobra na, tigilan niyo na ang pagdawit at panggamit kay Bea Alonzo, huh!

***

Isa sa pinaka-maalindog at magandang aktres sa kasalukiyan ay si Sanya Lopez. Matapos umingay at naging household name na ito dahil sa mga seryeng bidang-bida siya, ang “First Yaya” at ang sequel nitong “First Lady,” tumamlay ang kanyang karera, ang kanyang bituin hindi na pangmalakasan ang kislap at luningning.

Anyare? Pati ang nakakaumay na chikang na kahit kailan, wala pa itong nagiging kasintahan, parang sirang plaka na hindi naman nakakatulong para mas maging mausisa ang davarkads at madlang pipol sa kanya.

Wala ring nanalig na papatok sa takilya ang paparating niyang pelikula kasi nga may kasama siya ritong aktor na may taglay na malas. Kaya, damay na damay si Lopez, pati pa rin ang mga ibang kasama nila sa pelikula, sa kamalasang dala-dala nitong aktor,

Sa tinging niyo mga Chika Diva mambabasa, ano ang dapat gawin ni Sanya Lopez para maramdaman natin siyang muli at ang kanyang karera, ang maging estado nito ay estrellang totoo at hindi bituing aandap-andap?