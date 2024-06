Potensyal ng AI

Sa pag-usbong ng artificial intelligence lalo na sa social media, naghain ng panukala ang Commission on Elections (Comelec) na ipagbawal ang artificial intelligence (AI) sa mga political campaign lalo na sa panahon ng eleksyon.

Ngunit habang ang layunin na pigilan ang maling impormasyon at pagmamanipula ay kapuri-puri, ang isang blanket na pagbabawal - sa aking opinyon -- ay hindi ang sagot at ang nakikita ko ay isang tuhod-jerk na reaksyon sa isang kumplikadong problema na nangangailangan ng isang mas nuanced na diskarte.

Ang pangunahing alalahanin ng Comelec ay ang potensyal na maling paggamit ng AI upang lumikha ng “deepfakes” - mga gawa-gawang video o audio recording na maaaring magamit upang siraan ang mga kandidato o magkalat ng disinformation.

Ang mga deepfakes na ito ay nagiging mas sopistikado at maaaring mahirap na makilala mula sa katotohanan. Gayunpaman, ang pagbabawal sa AI sa kabuuan ay itinatapon ang sanggol kasama ng tubig na paliguan.

Gustuhin man natin o hindi, may potensyal si Ai na maging isang makapangyarihang tool para sa positibong pangangampanya at magagamit ito para sa mga gawain tulad ng micro-targeting na mga botante na may mga kaugnay na mensahe, pagsusuri ng damdamin para sukatin ang opinyon ng publiko, at maging ang pag-automate ng mga personalized na tugon sa mga botante. ‘ katanungan.

Ang mga application na ito ay maaaring magsulong ng transparency, pataasin ang pakikipag-ugnayan ng botante, at magbigay-daan para sa mas mahusay na mga kampanya.

Ang isa pang dilemma na kakaharapin natin ay ang kumpletong pagbabawal sa AI ay halos hindi maipapatupad dahil ang mga social media platform, halimbawa, ay gumagamit na ng mga algorithm ng AI upang i-personalize ang mga feed ng nilalaman.

Paano natin nakikilala ang katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na paggamit ng AI?

Ang isang mas epektibong diskarte ay ang pagpapatupad ng mga regulasyon na tumutugon sa mga partikular na panganib na dulot ng AI. Halimbawa, maaaring hilingin ng Comelec sa mga kampanya na ibunyag ang kanilang paggamit ng AI at lagyan ng label ang anumang nilalaman na namanipula gamit ang teknolohiya ng AI.

Bukod pa rito, maaaring magpatupad ng batas upang panagutin ang mga gumagawa at namamahagi ng mga deepfakes para sa malisyosong layunin at mahalaga rin na isaalang-alang ang potensyal na epekto ng pagbabawal ng AI sa pagbabago ng Pilipinas.

Ang Pilipinas ay may lumalagong industriya ng teknolohiya, at ang pagbabawal sa AI sa mga kampanyang pampulitika ay maaaring makapigil sa pag-unlad ng mahalagang sektor na ito.