Faith da Silva, pinapantasya ng mga boylet at barakong totoo

Ang mga Pinoy na barakong totoo, na ang pakiwaring taglay nilang pambihira ay ang kanilang mahiwaga at matikas na mga palo-palo, grabehan ang pangigil sa Sparkle belle na si Faith da Silva.

Ang isang pangmalakasang proyekto ni Faith na kaabang-abang naman talaga ay ang “Encantadia Chronicles: Sang’gre” kung saan ang bibigyang buhay niya ay ang katuhan ni Sang’gre Flamara.

Ang mga barako, hindi maiwasang magi-init ang kanikang mga katawang lupa at magngalit ang mga mauugat na bahagi ng kanilang mga katawan sa tuwing masisilayan ang bathalumang si da Silva, dahil nga sa taglay na panghalina at malakas nitong pangruhyo, ang kanyang alindog na talaga namang oooh lala!

Sayang ang bundok ng susong dalaga nito ay malulusog, natura na biyaya, kaya takaw-pansin at nangigigil sa kanyang kagandahan at rikit ang mga barako. Pangmalakasang umaapaw ang hotness at sex appeal ng dalagang walang katulad.

Si Faith ay artista, mang-aawit, at modelo. Anak ni Dennis da Silva, naging matinee idol nung dekada 80 at naging katambal pa nga ni Ruffa Gutierrez.

Pumutok rin ang balita dati na naging malapit si Faith sa seasoned at multi-awarded aktor Albert Martinez.

Kaya hindi na kataka-taka at mas lalong hindi nakakahibang kung bakit maraming boylet at mga barakong totoo, na ang turing sa kanya ay nakahuhumaling na pantasya.