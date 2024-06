Djokovic target ang French Open quarter-final

Paris, France -- Layunin ni Novak Djokovic na maabot ang kanyang ika-15 na sunod-sunod na French Open quarter-final sa Lunes matapos magtala ng hindi gustong Roland Garros record.

Nakapasok ang defending champion at 24-time Grand Slam title winner sa huling 16 nang talunin si Lorenzo Musetti ng Italy sa isang bruising five-set epic na nagtapos sa 3:07 a.m. Linggo.

Ito ang pinakahuling pagtatapos sa Roland Garros.

“I think certain things could have been handled differently,” sabi ni Djokovic. “There is a certain beauty in winning the match at three in the morning if it is the last of the tournament, but this wasn’t the case.”

Sa Lunes, haharapin ng three-time French Open champion na si Djokovic si Argentine 23rd seed Francisco Cerundolo para sa isang lugar sa huling walo.

Ang tagumpay ay magbibigay sa kanya ng rekord na 370th Grand Slam match win.

Hindi pa nagkikita sina Cerundolo at Djokovic ngunit ginulat ng Argentine ang world number four na si Alexander Zverev sa clay sa Madrid sa unang bahagi ng season na ito patungo sa quarter-finals.

Nakapasok din ang 25-year-old sa huling 16 sa Paris noong 2023 kung saan natalo siya sa limang set sa Holger Rune ng Denmark.

Si Zverev, na nagpatalsik kay 14-time champion Rafael Nadal sa unang round, ay itinulak sa bingit ni Tallon Griekspoor sa ikatlong round kung saan siya ay bumangon mula 4-1 pababa sa huling set.

Ang 27-anyos na German ay naglalaro sa ilalim ng anino ng isang patuloy na paglilitis sa Berlin dahil sa mga alegasyon ng pananakit sa isang dating kasintahan.

Si Zverev ay nasa ika-apat na round sa Roland Garros para sa ikapitong magkakasunod na taon at ang tanging manlalaro na nakarating sa semi-finals sa huling tatlong French Open.

Tinalo ni Rune, isang two-time quarter-finalist sa Paris, si Zverev sa straight sets sa nag-iisang nakaraang pagkikita nila sa clay sa Munich noong 2022.

Makakalaban ng fifth-seeded Russian na si Daniil Medvedev ang Australian 11th seed na si Alex de Minaur.

Ang dating US Open champion na si Medvedev ay umabot sa quarter-finals noong 2021, na nagtapos sa apat na sunud-sunod na pagkatalo sa unang round.

Si Casper Ruud, ang runner-up kay Nadal at pagkatapos ay si Djokovic sa huling dalawang taon, ay humarap kay Taylor Fritz para sa quarter-final spot.

Sinira ni Fritz ang 56 na panalo laban kay Thanasi Kokkinakis sa limang-set na ikatlong round na salpukan noong Sabado.