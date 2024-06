DJOKOVIC WAGI SA FRENCH OPEN

Paris, France -- Iniwasan ni Novak Djokovic ang pagbagsak sa kanyang pinakamasamang pagkatalo sa French Open sa loob ng 15 taon sa mga madaling araw ng Linggo ng umaga habang ang karibal sa titulo na si Alexander Zverev ay itinulak din sa limitasyon.

Ang defending champion at 24-time Grand Slam title winner na si Djokovic ay nagmula sa dalawang set hanggang isa pababa upang talunin si Lorenzo Musetti ng Italy 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0 sa isang third round tie na natapos noong 3:07 a.m. (0107 GMT).

Ang kanyang apat na oras na 29 minutong panalo ay nagbigay-daan din sa 37-anyos na world number one na mapantayan ang record ni Roger Federer na 369 Grand Slam match wins.

Ang kanyang gantimpala ay isang sagupaan kay Francisco Cerundolo ng Argentina para sa isang lugar sa quarter-finals.

"I need to say congratulations to Lorenzo Musetti it's a shame someone had to lose," saad ni Djokovic. "He played an incredible match. He was very, very close to winning."

Ito ay halos 10:45 p.m. (2045 GMT) noong Sabado ng gabi nang tuluyang pumunta sina Djokovic at Musetti sa Court Philippe Chatrier pagkatapos ng ikapitong araw ng pag-ulan ay nagtulak sa mga opisyal na magpilit ng mga karagdagang laban sa mga covered show court.

Nakabawi si Djokovic ng maagang break sa unang set at muling na-break sa 12th game para masigurado ang opener.

Siya ay 3-1 up sa pangalawa bago siya naipit pabalik sa ikapitong laro habang nag-aaksaya ng set point sa tie-breaker.

Si Musetti, na sikat na nakakuha ng dalawang set na pangunguna kay Djokovic sa 2021 tournament bago huminto sa desisyon na may injury, ay biglang naging fresher sa kanilang dalawa habang ang orasan ay sumapit sa 2 a.m.

Na-sweep niya ang ikatlong set courtesy ng double break.

Gayunpaman, sa isang kahanga-hangang pagliko, tinawag ni Djokovic ang kanyang trademark na fighting spirit at tenacity para ipantay ang pagkakatabla sa kanyang sariling double break sa fourth set.

Si Musetti, 15 taong junior ni Djokovic, ay biglang nawala ang kanyang pag-asa nang makumpleto ng Serb star ang panalo sa pamamagitan ng forehand winner na na-reelet sa 11 sa huling 12 laro.

Nangailangan din ng limang set ang world number four na si Zverev, na epektibong tumapos sa Roland Garros career ni Rafael Nadal sa unang round, para talunin si Tallon Griekspoor 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (10/3) .

Nanguna ang Dutchman sa 4-1 sa desisyon.

Ang 27-anyos na German ay naglalaro sa ilalim ng anino ng isang patuloy na paglilitis sa Berlin dahil sa mga alegasyon ng pananakit sa isang dating kasintahan.

"Incredible match, incredible player. He's unbelievably dangerous. I always struggle against him," sabi ni Zverev.