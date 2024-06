Barbie Imperial iniintriga pa rin

Hanggang ngayon ay hindi pa rin tinatantanan ng intriga ang aktres na si Barbie Imperial mula nang masangkot ito sa mga usapan na may kaugnayan sa aktor na si Richard Gutierrez.

At nitong nakaraan nga ay dinale na naman ang dalaga nang magpost ito ng isang bible verse at ang haka-haka ay may kaugnayan ito sa sitwasyong kinasasangkutan niya sa ngayon.

“But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come,” iyan ang saad ng post ni Barbie.

Maraming mga netizens naman ang nag-iisip ngayon kung may kaugnayan nga ba ito sa kasalukuyang pinagdaraanan ng dalaga.

Kung matatandaan, naiintriga na sina Barbie at Richard matapos silang maispatang magkasama sa isang bar sa Alabang pero ayon naman sa veteran showbiz columnist na si Cristy Fermin ay wala naman raw itong katotohanan.

Ngunit ngayong buwan ay muli na namang nabuhay ang isyu matapos makita sina Richard at Barbie na magkasamang nagbabakasyon sa South Korea at may mga Pinoy na nakakita at nagpa-picture sa dalawa ay ibinahagi ito sa social media.

At sa nagdaang episode ng “Showbiz Update” ni Ogie Diaz ay kinumpirma nito na exclusively dating na sina Richard at Barbie, pero wala pa namang pahayag o reaksyon ang dalawa hinggil sa usaping ito.