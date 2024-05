Tsokolate tsokaran

Masarap ang tsokolate kaya marami ang may gusto nito at hindi mag-aatubiling tanggapin ang alok na kumain o tumikim ng matamis na panghimagas. Hindi rin kataka-taka na kahit hindi naglilihi ay matakaw sa tsokolate at siguradong ubos agad ito kung marami ang kakain.

Tila may gayuma rin ang kilalang tsokolate sa Bohol dahil marami ang nadali sa maanomalyang pagtatayo ng resort sa tanyag na Chocolate Hills roon. Wala namang makapagtatayo ng nasabing pasilidad na may swimming pool at mga kubo para sa mga turista sa bayan ng Sabang kung walang basbas o may kapabayaan ang mga kinauukulan roon. Imposibleng itinayo na lamang ng may-ari ang Captain’s Peak Resort sa paanan ng tatlong burol sa nasabing pambansang monumento na protektado. Kaya naman ang kanilang katsokaran sa gobyerno ay dawit sa anomalya.

Suspindido ng anim na buwan ang 69 na opisyal ng pamahalaan sa Bohol kasama na ang gobernador at ilang mayor sa pag-uutos ng Ombudsman habang iniimbestigahan ang illegal na pagtatayo ng resort upang malaman kung sino ang may pananagutan rito.

Nagsampa rin ang Ombudsman ng maraming kaso laban sa 69 dahil umano sa nangyaring “grave misconduct, gross neglect of duty and conduct prejudicial to the best interest of the service.”

Kung lahat sila at mapapatunayang may pananagutan at may kinalaman sa pagtatayo ng kontrobersyal na resort, at sama-samang maparusahan, sobrang nakakahiya ito sa kasaysayan ng pulitika sa bansa.

Inaasahan nang walang aamin ng pagkakamali ang mga nasuspindi, iniimbestigahan at kakasuhang opisyal dahil hindi lamang masisira ang pangalan at karera nila sa pulitika kundi makukulong pa sila. Kung gayon, sino ang maysala at may pananagutan? Malamang multo na naman ang sisisihin.

Maaaring hindi lamang nag-iisa ang kasong paglapastangan sa Chocolate Hills. Marami pang mga protektadong lugar sa Pilipinas ang maaaring tinayuan ng mga resort at maaaring tinanggal o tinatanggal na upang hindi sapitin ang kinakaharap ngayon ng 68 na tsokaran ng Chocolate Hills.