PACERS HINDI NAWAWALAN NG PAG-ASA

Desidido ang Indiana Pacers na ipagpatuloy ang laban upang makabalik pa mula sa 0-3 series deficit sa pagharap nila sa Boston Celtics sa Game 4 ng kanilang National Basketball Association (NBA) Eastern Conference finals series sa Lunes.

Inamin ni Pacers coach Rick Carlisle na batid niya na wala pang NBA na naka-rally mula sa 0-3 deficit sa best-of-seven series ngunit gagawin nila ang lahat para manalo ng apat na magkakasunod na laro para makabalik sa NBA Finals para sa una. oras sa loob ng 24 na taon.

Aniya, kapag nanalo sila sa Game 4 at babalik ang serye sa Indiana para sa Game 5, kahit anong mangyari.

“We’re going to come at these guys harder on Monday,” saad ni Carlisle. “Our fans need to come out and they need to get louder than they’ve ever been, and we’ve got to extend this series. We’ve got to get back on that plane for Game 5.”

Ngunit ang plano ni Carlisle ay tila isang imposibleng misyon.

Nakuha ng Pacers ang mga winnable chances sa huling minuto ng Games 1 at 3 at nag-hang malapit sa Game 2 — hanggang sa ang left hamstring injury ay nagpadala ng star playmaker na si Tyrese Haliburton sa locker room sa ikatlong quarter.

Hindi siya bumalik laban sa kanyang kagustuhan.

Hindi sinabi ni Carlisle kung maaaring maglaro si Haliburton sa Game 4. Ngunit gayon pa man, ang season ng Pacers ay nauuwi dito — manalo o umuwi.

“There’s no guy in this locker room that’s packed it in,” sabi ni T.J. McConnell. “We’re going to have to get one here and extend the series, then go back to Boston and try to make things difficult. But there’s no guy in this locker room that’s going to quit.”

Alam din ng Celtics kung paano ito gumagana.

Lumabas sila sa anim sa huling walong Eastern Conference finals at isang panalo na lang ang layo nila sa pag-advance sa NBA Finals sa pangalawang pagkakataon sa panahong iyon. Limang panalo ang magbibigay sa prangkisa ng unang kampeonato mula noong 2008.

Ngunit isang taon na ang nakalilipas, natagpuan ng Boston ang sarili na nahaharap sa isang mas mapanlinlang na panukala pagkatapos matalo sa unang dalawang laro sa bahay bago masiraan ng loob sa Miami. Tumugon ang Celtics sa 3-0 deficit sa pamamagitan ng pagwawagi sa sumunod na tatlo bago nagtiis ng pambihirang pagkatalo sa Game 7 sa bahay.

“It’s huge,” sabi ni Jayson Tatum. “We’re in a great position right now, one win away from the finals. But we know we can’t relax for one second. A year ago, we were down 0-3 and figured out a way to force it to seven, so we’re not looking past Monday.”