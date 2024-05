Tambalang Atasha Muhlach at SB19 Ken Suson wish ng mga fan

Ay! Pag kay Atasha pasok na pasok agad at walang hahadlang pero pag kay millennial “Darna” Jane de Leon, ang daming kuda at hanash na wag magpahara-hara at mag-ambisyong mauna sa pilahan?

Anong kaguluhan ito? May pangkat Atasha Muhlach versus batalyon Jane de Leon para makasama at makatambal ng Pambansang Guapo Ken Suson? Ang saya-saya naman ng mga ganitong kaganapan. Siyang tunay na the plot thickens, huh!

Sa tamang panahon, magkaka-alaman na kung ang AtaKen ba o JanKen ang mauunang magtambal sa music video man o pelikula. Lalo na nga’t hindi natin alam kung ang pag-arte ay isa sa mga bagay na tuklasin at matutuhan ni young master Suson at kung bukas ang puso at isip nito na magkaroon ng kapareha sa kanyang mga susunod na natatanging proyekto.

Ang siguradong-siguro, talagang kinagigiliwan at marami ang natutuwa kay Atasha Muhlach kasi nga Pinoy showbiz royal kung ito ay ituring, kitang-kita at damang-dama naman na nakatuntong ang kanyang mga paa sa lupa habang inaabot ang kanyang bituin.