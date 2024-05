2-0 PARA SA CELTICS

Los Angeles, United States – Kumamada si Jaylen Brown ng 40 puntos para kargahin ang Boston sa 126-110 na panalo laban sa Indiana at makopo ang 2-0 lead sa NBA Eastern Conference finals.

Naitabla ni Brown ang isang career playoff na mataas para tulungan ang top-seeded Celtics na masira ang kanilang game-two jinx.

Ang mga nagwagi sa isang liga-pinakamahusay na 64 na regular-season na laro, ang Boston ay bumaba sa ikalawang laro bago nanaig sa bawat isa sa unang dalawang round.

Ngunit tumungo sila sa Indianapolis para sa game three sa Sabado sa kontrol ng best-of-seven series.

Naging mahusay ang Pacers sa kanilang tahanan, ngunit ngayon ay may mga alalahanin sa All-Star point guard na si Haliburton, na umalis sa huling bahagi ng third quarter dahil sa left hamstring injury at hindi na nakabalik.

Si Brown, na nagpakawala ng three-pointer para puwersahin ang overtime habang pinipigilan ng Celtics ang Pacers sa isang game-one thriller, ay umiskor ng 10 puntos sa 20-0 run ng Celtics na naging dahilan upang ang Boston ay manguna sa ikalawang quarter.

“It’s the playoffs, man,” saad ni Brown. “Whatever it takes to get a ‘W’ -- on defense, on offense -- that’s what I’m going to do.”

“He has it going,” sabi naman ni Jrue Holiday. “Great player, great leader, but wants to win and takes things into his own hands. Having a guy like that on my side, I love it. I’ll ride for him.”

Sinabi ni Celtics coach Joe Mazzulla na kahit na ang box score ay sumasalamin lamang sa dalawang assist para kay Brown, ginawa niya ang isang mahusay na trabaho upang mapanatili ang kanyang mga kasamahan sa opensa.

“He made the right play -- that’s the most important thing,” sabi ni Mazzulla.

Ang Indiana ay lumabas mula sa mahigpit na unang quarter na nagtampok ng 10 pagbabago sa lead na may 27-25 na kalamangan.

Ngunit ang three-pointer ni Holiday sa huling minuto ng opening period ay naglunsad ng scoring binge ng Boston at umabot sila sa 42-27 sa kalagitnaan ng second.

Itinulak ng Celtics ang kalamangan sa 16 bago gumanti ang Pacers. Nakagawa si Pascal Siakam ng apat na malalaking balde, kabilang ang isang dunk na nagbawas ng depisit sa 56-51 sa halftime.

Muling humampas si Siakam sa kaagahan ng ikatlo, at nahila ng kanyang three-pointer ang Indiana sa loob ng dalawa.

Ngunit muling humiwalay ang Boston, pinalaki ng kanilang 16-5 scoring run ang kalamangan sa 13 papasok sa fourth quarter, nang hindi nakapasok ang Pacers sa double digits.

Umiling si Jayson Tatum sa mabagal na simula upang umiskor ng 23 puntos. Umiskor din si Derrick White ng 23 at umiskor si Holiday ng 15 puntos na may 10 assists para sa Boston.

Nanguna si Siakam sa scoring ng Indiana na may 28 puntos. Si Haliburton ay may 10 puntos at walong assist bago umalis.

“I think they played a little better for more stretches than we did,” sabi ni Siakam. “They had a lot of good runs. We were getting there close but just not quite there.”