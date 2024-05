Kyline Alcantara tsinugi sina Mavy, Carmina at Zoren Legaspi sa Instagram

Marami ang nakapansin na hindi na pina-follow ni Kyline Alcantara sa Instagram hindi lang si Mavy Legaspi kundi maging ang mga parents niyang sina Carmina and Zoren Legaspi.

Ang chika, pina-follow pa rin naman nina Mavy, Carmina at Zoren si Kyline.

Actually, marami ang nagtataka kung bakit now lang ito ginawa ni Kyline gayong matagal na niyang hiniwalayan si Mavy.

Matatandaang nagparinig ng ilang beses si Carmina sa Instagram hanggang sa pinag-usap sila ng isang executive said Siyete para matigil na ang gulo.

Sinasabing nawindang si Carmina sa totoong dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Kyline kay Mavy.

Maraming fans ang natuwa sa ginawang pag-unfollow ni Kyline kina Mavy, Carmina at Zoren.

"For peace of mind thats good, mas maigi yong wla ka balita or nalalaman ganap sa knila mas masarap ang buhay."

"Nasaktan ng bongang bonga si Kyline. Ung magulang din nag side sa anak of course . Stabbing her back with Dasuri."

"Dati pa nagka issue tagal na,kala ko nga noon pa nag unfollow,ngayun lang pala."

Anyway, may isa pang issue na dapat linawin si Kyline. Ito ang pagkaka-link niya sa anak ni Benjie Paras na si Kobe.

Marami ang nakapansin ng pagkakapareho ng Instagram post nila recently kaya naman marami ang nagsabing nagde-date na sila.