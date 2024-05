Ian Veneracion gumawa ng eksena sa beauty pageant

Pinag-usapan si Ian Veneracion sa social media.

Kasi naman gumawa ito ng eksena nang mag-perform siya sa beauty pageant.

Naloka ang netizens nang kunin niya ang isang babae mula sa audience. Dinala niya ito sa stage, pinataas ang kamay, binuhat ang babae at ipinaikot. At pagkatapos ay kinantahan.

Mukhang wala namang angal ang babae. Ang naloka ay ang audience at ang netizens na nakakita nito sa social media.

Sa comment section sa X (dating Twitter), marami ang hindi makapaniwala sa ginawa ni Ian.

“HAHAHAHA nakakasawa kasi ‘yung pakanta-kanta lang sa guesting, try din Cirque du Soleil.”

“Kaya 500k ang tf nya.”

“Lahat nalang binuhat niya HAHAHAHA.”

“Same energy ang ginawa niya kay Jodi.”

“During the pagent here in Capiz last April 30(pero May 1 na sya naka labas sa stage, lampas 12am na yun eh lmaooo) may binuhat din sya on stage jusko HAHAHAHHAHAHAH.”

***

Si Alden ayaw pang ibulgar kung nag-level up ang friendship nila ni Kathryn

Gustong solohin muna ni Alden Richards kung anuman ang namamagitan sa kanila ni Kathryn Bernardo.

Malakas kasi ang chikang nanliligaw si Alden sa dalaga dahil always present siya sa mga mahahalagang okasyon sa buhay ni Kathryn tulad ng birthday nito and pati na sa house warming ng dalaga na dinaluhan ng closest friends niya in and out of showbusiness.

Marami na ang nagwi-wish na gawin na nila ang part 2 ng blockbuster movie nilang “Hello Love, Goodbye.”

Sa May issue ng Preview magazine ay nagbigay ng makabuluhang pahayag si Alden tungkol sa kanila ni Kathryn.

“Whatever is happening between Kath and I, I really want it to be personal,” say niya.

“The friendship never ended. Naging solid din talaga yung samahan naming lahat. And right now, I’m just quite overwhelmed,” ayon pa sa actor.

Hindi makapaniwala si Alden na tatanggapin ng public ang kanilang movie maging ang kanilang friendship.

“I was actually surprised how people reacted to. I don’t want to be the first person to say a lot of things about it, but I’m glad that it’s being received well,” say ng actor.

At kung anuman ang mayroon sila, ang feeling ng actor ay sa kanila na lang iyon.

“Hindi lang din talaga kailangan lagi ipamalita sa social media yung mga ganiyan. You know, sometimes yung mga personal things that’s happening, better be personal na lang,” say pa ni Alden.