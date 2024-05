Angeline Quinto binunyag ang kasarian ng ikalawang sanggol

Naging masaya ang OPM singer na si Angeline Quinto sa isinagawang gender reveal sa second baby nila ng kanyang non-showbiz na mister na si Nonrev Daquina.

Makikitang “It’s a girl” ang nakalagay sa kanyang entry sa kanyang sariling kanta at naging viral na “Piliin mo ang Pilipinas” kung saan unti-unti nagbabago ang itsura at bihis ng singer sa video at nagpokus sa kanyang tiyan.

Mapapanood rin sa video na pinukpok ni Angeline ang isang palayok habang nakapiring ang mga mata niya at nahulog ang mga confetti na kulay rosas na naghuhudyat na babae ang kanyang nasa sinapupunan.

Labis rin ang tuwa ng mag-asawa dahil masusundan na ang kanilang anak na si Sylvio, ani nga perfect ang gender reveal dahil lalaki at babae na ang kanilang mga anak.

Ilang linggo matapos ang kanilang kasal na ginanap sa Quiapo Church sa Maynila at dinaluhan ng iba’t ibang personalidad, mapapansing hindi pa halata kay Angeline na ito ay nagdadalang-tao ngunit sa nasabing video nadagdagan ang timbang nito.

Inulan naman ng komentong pagbati mula sa mga netizens at mga taga-showbiz ang nasabing post.