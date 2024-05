Kim Chiu may kaabang-abang na jowa reveal

Sa totoo lang tayo, mas marami ang naghikab at hindi naman masaydong nabigla o nasorpresa sa kumpirmasyon ni Xian Lim na yes, oh yes, siyento porsyento nga na may relasyon sila ni film producer Iris Lee.

Basta ang gustong pagdiinan ni ginoong Lim sa kanyang pagpapakatotoo, hindi third party si binibining Lee at masaya silang dalawa sa kanilang relasyon. Eh di sige, siksik, liglig at umaapaw ang kaligayahan niyo sa inyong romansahan, wow, pantastik, walastik, huh!

Pebrero ngayong kasalukuyang taon nung bumulaga sa Ekis ang kanilang dating rumors ni Iris dahil nga may mga larawang magkasama sila. Sa mga larawan, give away naman talaga ang kanyang brasong nakapatong sa balikat ni Iris at ang tamis-tamisan paghawak ni film producer Lee sa kamay ng aktor.

Limang buwan na rin namang hiwalay ang dekolor at puti nila ni Kim Chiu kaya para sa aktor, tandang pandamdam sa mga haka-haka at ispekulasyon ang pag-amin niya sa relasyon at romansahan niya kay Iris.

Ngayong nagpakatotoo na si Alexander tungkol sa kanila ni Lee, ang inaabangang susunod na kabanata siempre pa ay kung si binibining Chiu, at kung sino man ang nagpapatibok sa kanyang puso, ang siya namang aamin.

Nasa exciting part nga tayo lalo na ngat ang lahat, ang wishful thinking at ang gustong maging bagong lalaking mamahalin ni Kimberly Sue, ay ang kasalukuyan niyang back to back na kapareha sa “Linlang” at sa “What’s Wrong With Secretary Kim?”

Kung si ginoong Avelino na nga ang natatangi sa puso ni Kimberly Sue, naway mauna na nitong isiwalat ang katotohanan tungkol sa kanilang pagmamahalan. Ibang klase pa naman ang lakas, fuerza, suporta at pagmamahal na binibigay sa KimPau kaya kung real na real ang kanilang mga damdamin para sa isa’t-isa, palong-palo iyan hindi ba naman?

At dapat mabuhay ang bagfong kasal na agad ang kasunod at ang pelikulang inaabangan na kanilang gagawin, huh! Sa true? Siyang tunay!

Kay Xian Lim at Iris Lee, go for gold! Magpakasasa kayo sa kaligayahan! At kay Kim Chiu, dapat talagang abangan ang big reveal ng iyong jowa dearest! Ang saya-saya at kilig to the max kapag nalaman na kung sino talaga siya.