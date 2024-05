Natsuging Lebron James irap sa hinaharap

Noong Lunes, ang mga tanong tungkol sa kinabukasan ni LeBron James ang nangibabaw sa post-game press conference sa Denver pagkatapos ng nakakadismaya na pagtatapos sa 21st season ng kanyang kumikinang na karera kasunod ng paglabas ng playoff ng Los Angeles Lakers matapos matalo sa Denver Nuggets.

Ang 39-taong-gulang na National Basketball Association superstar ay muling gumawa ng isa pang napakahusay na laro na pinabulaanan ang kanyang edad. Naka-30 puntos, 11 assists at siyam na rebounds siya.

Ngunit hindi ito sapat para pigilan ang Lakers sa pagbagsak sa matinding 108-106 kabiguan nang kumpletuhin ng Denver ang 4-1 serye na panalo upang wakasan ang pag-asa ni James na magdagdag ng ikalimang NBA championship ring sa takipsilim ng kanyang karera.

Isang taon na ang nakalilipas, si James ay nagdulot ng espekulasyon na maaari siyang magretiro matapos ang Lakers ay tangayin ng Denver sa 4-0 finals sa Western Conference finals, na kinumpirma sa mga mamamahayag na isinasaalang-alang niyang lumayo sa sport.

Ang sagot niya sa tanong: Hindi ko sasagutin yan.

Si James, na may isang taon pang natitira sa kanyang kasalukuyang kontrata sa Lakers ngunit napaulat na may probisyon dito na may kalayaan siyang sumali sa ibang koponan, ay nagsabi na hindi niya pinag-isipan nang mabuti ang kanyang mga susunod na hakbang.

"Gusto ko lang makauwi sa pamilya sa totoo lang," sabi ni James.

"Sisimulan ko nang tingnan ang iskedyul. Ang isa sa aking mga anak na lalaki ay sinusubukan lamang na magpasya kung siya ay papasok sa (NBA) draft o babalik sa paaralan, mayroon akong isa pang bata na naglalaro ng bola, ang aking anak na babae ay naglalaro ng volleyball. At ang aking asawa ay gumagawa ng napakaraming magagandang bagay kaya, tungkol ito sa pamilya ngayon.

"And then in a couple of months I gotta go to Vegas for (Olympics) training camp. So I'm gonna rest my body for USA Basketball. That's kind of the initial thought."

Nauna nang napag-usapan ni James ang tungkol sa pagpapahaba ng kanyang karera sa NBA upang makapaglaro kasama ang panganay na si Bronny James kung sakaling makapasok siya sa liga.

Binalewala ni James ang posibilidad na iyon noong Lunes, iginiit na hindi niya ito "napag-isipang mabuti kamakailan."

"Obviously, I've thought about it in the past but at the end of the day the kid has to do what he wants to do ... siya ang magdedesisyon kung ano ang gusto niyang gawin at kung paano niya gustong mapunta ang career niya."

Samantala, sinabi ng defensive stalwart ng Lakers na si Anthony Davis, na wala siyang ideya kung ano ang maaaring ipasya ni James na gawin sa susunod na season.

"Maraming beses na siyang nasa posisyon na ito sa kanyang karera kung saan kailangan niyang gumawa ng desisyon, para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya," sabi ni Davis.

"And I'll be right there supporting him whatever he decides to do. I don't know but I'm pretty sure he'll come and talk to me and tell me what's going on before it becomes public."

"Obviously it's been a great five seasons. If he does decide to come back, this is not where we want to be -- tapos sa first round. Gusto naming maging championship contender."