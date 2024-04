Kim Chiu nagpaseksi sa magazine cover pictorial

Pinag-init lalo ni Kim Chiu ang summer nang maging cover siya ng Metro magazine.

Sa summer pose ng “It's Showtime” host ay talaga namang nagmumura ang alindog at kaseksihan ng dalaga.

Nakalublob sa swimming pool si Kim habang naka-two piece na pink at green. Halos lumuwa ang boobs nito sa pictorial.

Nagsalita si Kim about doing exercises sa interview niya sa magazine.

"Mind over matter kasi when you talk about working out or doing something na you're really not used to. Parang dapat, more that your body that is strong, it has to be your mind that is strong," say niya.

Ivana Alawi nag-food tour sa Binondo

Pinagkaguluhan ang actress at vlogger na si Ivana Alawi nang mag- food trip siya sa Binondo kamakailan.

Sa kanyang vlog ay ipinakita ni Ivana ang kanyang pagkahilig sa Chinese food. Kasama niya sa kanyang food trip ang kanyang brother na si Hash at ang kanyang mommy na si Fatima.

Ang daming kinain ng grupo ni Ivana kasama na fried xiao long bao, butchi, candied Korean strawberry, sugar cane juice, vegetarian barbeque, mushroom balls, black mongo hopia, fried siopao, bitcho-bitcho at marami pang iba.

Ibinili rin niya ng pagkain ang ilang fans na naroroon sa Binondo.

Rosanna Roces gustong makipagbati kay Ai Ai delas Alas

Pinagsisisihan ni Rosanna Roces na nasira ang friendship nila ni Ai-Ai delas Alas.

Sa kanyang interview sa vlog ni Aiko Melendez, napag-usapan nila ang tungkol sa friendship. Ayon kay Rosanna, mas mabuti na yung konti ang kaibigan kaysa marami nga pero tataraydurin ka naman.

Sa puntong ito, na-mention ni Rosanna ang nangyari sa friendship nila ng comedienne.

“Yung pinagsamahan namin noon, totoo eh. Sobrang saya, sobrang nakakatawa,” say ni Rosanna.

“Nahaluan lang ng mga (sulsol) pero nahaluan din ng mga magkakaibang raket na nagkakabangga-bangga,” dagdag pa niya.

“Ang totoong pinag-awayan namin, may show kami sa Dagupan, kalakasan namin mag-show no’n, hindi ko alam before ng show namin, nag show siya with Ara Mina, so nag-flop ‘yun nang husto.

“So ang ginawa ng producer ko na hindi ko naman alam, tinanggal siya sa poster. So nu'ng nakita niya ‘yun, siguro, sumama ‘yung loob niya,” paliwanag ng sexy actress.

Doon nagsimula na magkalabuan ang dalawa. Malamig na kasi ang komedyante sa kanya.

Pero tapos na iyon para kay Rosanna.

“Sana makapag-show kaming dalawa ulit,” say ni Rosanna.