Ginebra lulusob sa playoffs

Hinahangad ng Barangay Ginebra San Miguel na gawing pormal ang pagpasok nito sa playoffs sa paglaban sa Converge sa Philippine Basketball Association Philippine Cup ngayong araw sa Aquilino Pimentel Jr. International Convention Center sa Cagayan de Oro.

Ang oras ng laro ay 6:15 ng gabi, kasunod ng labanan ng dumadausdos na Blackwater at NorthPort sa Caloocan Sports Complex alas-3 ng hapon.

Mayroon nang foothold sa susunod na round ang Kings ngunit kailangan na lamang ng isang panalo para makasama ang defending champion San Miguel Beer sa quarterfinals. Ang panalo ay magpapalakas din sa tsansa ng Ginebra na makuha ang isa sa dalawang twice-to-beat na bentahe sa playoffs.

Ang Kings ay nasa roll mula nang bumalik ang nangungunang guard na si Scottie Thompson matapos mapalampas ang kanilang unang anim na laro dahil sa matagal na mga problema sa likod. Nanalo ng tatlong magkakasunod ang koponan para sa 6-3 win-loss record.

Masusubok din ng Ginebra ang pinakabagong armas nito, ang slamdunk champion na si David Murrell, na nakuha nito noong Huwebes dahil walang koponan ang naghain ng waiver sa free agent.

Ang dating manlalaro ng Magnolia ay makakatulong sa Gin Kings kasunod ng pinsala sa kaliwang guya na natamo ni Jamie Malonzo noong Abril 14 na magsa-sideline sa kanya nang hindi bababa sa dalawang buwan.

Nananatiling nag-iingat si Ginebra head coach Tim Cone sa Converge lalo na matapos nitong maputol ang isang walong larong sunud-sunod na pagkatalo.

Layon ng FiberXers na tapusin ang kanilang nakakadismayang kampanya sa isang mataas na tala upang mabuo ito para sa susunod na kumperensya.

Winakasan ng Converge ang 12-game na talo matapos dispatsahin ang Meralco, 104-99, noong Linggo sa Ninoy Aquino Stadium para sa unang panalo nito sa all-Filipino conference sa siyam na pagsubok.

Samantala, magsasagupaan ang Bossing at Batang Pier na may pag-asang wakasan ang kani-kanilang limang larong pagkatalo at manatili sa mahigpit na karera sa playoffs.

Ang dalawang koponan ay nagbukas ng kanilang mga kampanya nang mainit ngunit ngayon ay nasa delikadong posisyon na hindi makakapasok sa quarterfinals cut.

Ang Blackwater ay nasa labas ng Top 8 sa standing na may 3-5 record habang ang NorthPort ay nasa striking distance sa No. 8 spot na may 4-6 card.

Yumuko si Bossing sa Magnolia, 77-81, noong Abril 17.

Ang Batang Pier, na kailangang-kailangan na manalo sa kanilang huling laro sa elims para sa pagkakataong mapuwersa ang playoff para sa quarters spot, ay nagmula sa isang 108-110 pagkatalo sa Terrafirma noong Miyerkules.