Ashley Rivera na-pressure sa ‘It’s Showtime’

Pabirong sinabi ng Kapusong komedyante si Ashley Rivera sa mga hosts ng “It’s Showtime” na na-pressure siya sa guesting sa pananghaliang palabas sa GMA 7 channel kahapon.

Ito ay matapos niyang magpasampol ng kinagigiliwang budut dance kina Anne Curtis Smith, Kim Chiu, Vhong Navarro at iba pa. Tinuruan rin niya si Amy Perez na game na game namang sumabay sa paggirit ni Ashley ng pababa ng pababa.

“Ang saya. Grabe talaga, I feel so much pressure right now. Kasi ‘yung mga sayaw ko pang-buduts buduts lang pero nabigyan ako ng opportunity na makapag-dance prod,” aniya, ayon sa ulat ng ABS-CBN News.

Nagpasalamat si Ashley sa pagkakataon na muling makigulo sa It’s Showtime kahit maikli lamang ang segment niya.

“Thank you so much, nagtiwala po kayo sa dancing skills ko. Sana po na-enjoy niyo ‘yon.”

Nag-plug rin ang komedyante ng kanyang TikTok channel na Petrang Halimuyak pati na ang ginagawa niyang bagong pelikula.

Bago naging GMA Artist, sumikat muna si Ashley sa Internet dahil sa kanyang karakter na Petrang Mahalimuyak.

Sumunod nito ay sumabak siya sa showbiz at naging Sparkle star.

Sabay siyang umaarte sa pelikula at nagpapatawa sa social media na parehong kinaaaliwan ng mga fans at kapwa niya artista.