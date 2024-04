Rider sumemplang, patay

Iniulat ng mga otoridad na isang rider na nakainom umano ang nasawi matapos nitong sumemplang sa isang gutter at mabagok sa bangketa sa Lipa City, Batangas.

Ayon sa mga ulat, nakita sa CCTV na mag-isa at mabilis na binabaybay ng rider na walang suot na helmet ang Lipa-Ibaan Road at may ilang punto pa na pagewang-gewang na ang rider.

Matapos nito ay gumilid na sa gutter ang motor hanggang sa tuluyan itong natumba, at bumagsak sa bangketa ang lalaking rider.

Isinugod sa ospital ang 38-anyos na rider, na pumanaw din kalaunan.

Lumabas sa impormasyon ng pulisya na matindi ang pagkakabagok ng biktima at ayon sa imbestigasyon ay nakipagkita ang biktima sa isang kaibigan at pauwi na noon nang mangyari ang insidente. Dagdag pa ng pulisya, tila nakainom ang rider.

Nakatakdang isailalim sa autopsy ang labi ng lalaking rider.