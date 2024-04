PAGBISITA NG QATAR AMIR PRODUKTIBO – PBBM

Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naging mabunga umano at produktibo ang naging pakikipag-pulong niya sa Amir ng Qatar na si His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani na nasa bansa para sa dalawang araw na State Visit.

Sinabi ni Marcos na hindi lamang magbubunga ng mas malakas pang relasyon ng Pilipinas at Qatar ang magiging resulta ng kanilang pagkikita subalit magbubunga din ng mas marami pang oportunidad sa ibat – ibang larangan.

Ayon naman kay Al-Thani, isang importanteng partner ang Pilipinas sa ibat- ibang field Lalo na sa larangan ng trade and economic cooperation at dagdag niya, sa pamamagitan ng ilang mga kasunuduan at memorandums na nilagdaan ay naniniwala siyang magsisilbing daan ito para mas mapalakas pa ang relasyon ng dalawang bansa.

Nasa siyam na kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Qatar, ayon sa Presidential Communications Office.

Nangyari ang signing kasunod ng bilateral meeting nina Marcos at Al-Thani at kabilang sa mga nilagdaan ang kasunduan na may kinalaman sa waiver ng visa requirements para sa mga holders ng diplomatic at special o official passports, kooperasyon sa field of sports, field of youth at paglaban sa human trafficking.

Nagkasundo rin ang dalawang bansa para sa technical cooperation at capacity-building sa usapin ng climate change, tourism and business events, at mutual recognition ng seafarers’ certificates.

Lumagda rin sa isang MOU o Memorandum of Understanding ang Philippines Chamber of Commerce and Industry at Qatar Chamber of Commerce and Industry habang pumirma rin sa isang trade agreement ang Davao City Chamber of Commerce at grupo ng mga negosyante sa nasabing bansa.

Samantala, pinuri ng Amir ng Qatar ang epektibong kontribusyon ng mga Filipino sa progreso at pagunlad ng bansang Qatar at ayon sa kanya, ang Pilipinas ay kanilang itinuturing na mahalagang partner sa iba’t ibang larangan.

Binigyang-diin ng Amir ng Qatar na lalo pang mapalalakas ang relasyon ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pinaigting na komunikasyon ng dalawang bansa at maging sa pribadong sektor.

Para naman kay Marcos, naniniwala siya na magbubukas ng maraming oportunidad at mas magiging matatatag ang kolaborasyon sa commercial level, govt-to-govt level at people to people level.

Iisa ang common interest ng Pilipinas at Qatar sa international at multilateral organizations.

Ang Qatar ay nagsisilbing pangalawang tahanan ng nasa 242,609 Filipinos at batay sa datos noong 2022, ang remittances ng mga OFWs sa Qatar patungong Pilipinas ay umabot sa $895.33 million.