Lovi Poe natupad ang pangarap

Aminado ang aktres na si Lovi Poe na malapit nang matupad ang wish niyang maging isang certified action star gaya ng yumao niyang ama, ang action king ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr.

Sa isang panayam, sinabi ni Lovi na may gagawin siyang action movie na ididirek ni Richard Somes.

“That’s something I really want to do. I’ve been in the industry for a while and I’ve never really done and action film, an action TV series. So, ito ‘yung magiging really like first ko talaga. So, I’m really looking forward to that. Dream ko talaga ‘yung gumawa ng action film,” sabi ni Lovi.

Sa ngayon ay may nakaambang pelikula si Lovi, ang “Guilty Pleasure” mula sa Regal Entertainment with JM de Guzman and Jameson Blake.

Naloloka nga raw ang aktres dahil teaser pa lang daw ang ginawa nila pero talagang kinarir na ni Direk Richard at ng buong production ang mga maaaksyong eksena.

“My God, teaser pa lang, pagod na pagod ako but in a good way. Kasi I love doing physical activities. So, I remember that I was exhausted but I was happy. But ganu’n naman talaga when you’re on set, actually. Our job looks super glamorous but it’s so exhausting,” sabi ni Lovi.

Nang matanong kung kakabugin ba niya si Angelina Jolie sa Holywood action film nitong “Tomb Raider”, ay natawa muna si Lovi bago sumagot.

“Oh my God! I wish, ‘di ba? But then, that’s just a dream because, I mean, come on, Angelina is Angelina,” sabi ng award-winning actress.

In fairness, hataw kung hataw ang acting career ngayon ni Lovi hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa international scene.