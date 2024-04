Kasal nina Angelica Panganiban at Gregg Homan dinagsa

Tadtad ng mga bituin ang bisperas ng kasal nina Angelica Panganiban at Gregg Homan sa Siargao!

Sa isang Instagram Reel na ipinost ni Maxene Magalona noong Biyernes ng gabi, makikita ang ilan sa mga nangungunang celebrities ngayon na dumarating sa isang restaurant at nakiki-party kasama si Angelica. Nakita sina Anne Curtis, Glaiza De Castro, Kim Chiu, Bela Padilla, Liz Uy at marami pang iba.

“Para sa iyo ang lahat, @iamangelicap! Congratulations and best wishes to our glowing bride,” sabi ni Maxene sa kanyang caption. Idinagdag niya ang hashtags: #TrippyHOMANce #ThewomanisnowaHOMAN.

Nagbahagi rin si Anne Curtis ng mga larawan kasama ang kanyang plus one — walang iba kundi ang kanyang anak na si Dahlia.

“Sa aking forever date para ipagdiwang ang espesyal na araw ni kambal kasama ang mga mahal niya sa buhay!” Sabi ni Anne sa kanyang caption.

Nakatakda umanong magdaos ng beach wedding sina Angelica at Gregg sa Sabado.

Nagpakasal ang dalawa noong 2022 nang buntis ang aktres sa kanilang anak na si Amila Sabine, o baby Bean. Ikinasal ang mag-asawa sa Estados Unidos noong Bisperas ng Bagong Taon, sa espesyal na petsa ng 123123.

Noong Enero, nagbahagi sina Angelica at Gregg ng mga larawan mula sa kanilang pre-wedding shoot sa Australia.