Jillian Ward bright ang aura

Todo-puri ngayon ang aktor na si Darren Espanto sa aktres na si Jillian Ward matapos nilang mag-guest sa “It’s Showtime” kamakailan lang.

Ilang mga netizens kasi ang tila natuwa sa hatid nilang kilig kaya naman agad silang naging top trending topic sa social media, kaya natanong sa isang panayam si Darren kung ano ang feeling niya sa naging positive reactions ng madla.

“Nagulat po kaming dalawa, kasi hindi po namin in-expect [‘yung feedback ng tao],” sabi ni Darren kay King of Talk Boy Abunda.

Kasunod niyan ay pinuri niya ang young actress at sinabing nais niya raw itong makatrabaho in the future.

“She has this bright aura. Which is something that I noticed right away when I met her. Saka ano siya, she’s very shy until you get to know her,” saad ni Darren.

“Before we parted ways, parang napag-usapan nga namin na sana one day, we could do a collaboration, kasi nagsama kami sa parang corporate event before. Malay po natin, makapag-prod po kami sa Showtime,” dagdag niya.

Ibinunyag din ni Darren na si Jillian ang unang nag-follow sa kanya sa social media na siyang ikinagulat daw niya.

“After that episode, I was surprised, kasi siya pa ang unang nag-follow po sa akin, so I followed her back,” sabi pa ng binata.

Nang tanungin naman siya kung nililigawan na niya ang aktres, inamin ni Darren na kinikilala pa nila ang isa’t-isa.

“Hindi naman po. Friends lang. Getting to know each other. Kasi syempre, that’s the first time we ever met po, noong launch sa GMA [ng It’s Showtime],” sambit niya.

Recently lamang nang ibinunyag ni Darren na may past relationships siya with Kyline Alcantara at Jayda Avanzado.

Pinabulaanan din ng aktor na may hindi sila pagkakaunawaan ng dating love team na si Cassy Legaspi at iginiit na sila ay mag-bestfriends lamang.