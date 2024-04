Audrey Avila may gustong palakihin

Aminado ang bagong Vivamax siren na si Audrey Avila na kung bibigyan siya ng pagkakataon ay nais niyang “palakihin” ang kanyang boobs na ayon sa kanya ay malaki lamang sa mga photos at videos dahil “dinadaya” niya lang ito.

Sa isang panayam, sinabi ni Audrey na hindi pa umano siya nagpaparetoke.

“Hindi pa ako nagpaparetoke kasi push-push lang ang ginagawa ko sa boobs ko pero gusto ko palakihin. For me, hindi naman talaga standard ang malaking boobs pero siyempre nasa Vivamax ako and sa POV ko, gusto ko maging malaki kasi mahirap din yung laging nagpu-push,” sabi ni Audrey.

Aminado rin ang dalaga na may pagka-introvert rin siya.

“For me, may pagka-introvert kasi ako tapos biglang naging hubadera and naging artista. It takes a lot of courage para maging hunadera and hindi ito para sa lahat. Pero super happy ako kahit hindi ko ini-expect na mapupunta ako dito ganu’n kabilis,” sabi ni Audrey.

Matapang ding inamin ni Audrey na naka-experience na rin siya ng one night stand.

“Na-try ko na rin ang one night stand and hindi naman ako nagsisi. But you really need to know the guy bago kayo maging intimate,” saad ng dalaga.

Dagdag niya, nakatanggap na rin daw siya ng mga indecent proposal sa pamamagitan ng kanyang social media accounts.

“Na-culture shock ako, ngayon lang ako pumasok sa showbiz industry and marami akong indecent proposals. May mga discreet na nagme-message sa akin, may offer na mga money like P500K. Tinatanggihan ko. Pero depende kung type ko yung guy, mag-e-enjoy na ako, meron pang half a million. Win-win,” sabi ni Audrey.