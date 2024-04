HOTSHOTS, BOSSING MAGSASAGUPA

Mga laro ngayon

(Ninoy Aquino Stadium)

4:30 p.m. --- Rain or Shine vs NorthPort

7:30 p.m. --- Magnolia vs Blackwater

Nakahanda at hindi magpapatinag ang Magnolia sa napipintong pakikipaghamok nito sa Blackwater sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup ngayon sa Ninoy Aquino Stadium.

Nakasakay sa back-to-back wins na nagpalakas ng kanilang mga tsansa sa playoffs, ang Hotshots ay may momentum laban sa Bossing, na nahihirapan sa four-game slide.

Ngunit ang pagtanggal sa isang pangkat na desperado na arestuhin ang isang nakababahala na pagbagsak ay mas madaling sabihin kaysa gawin.

Inaasahan ni Magnolia head coach Chito Victolero ang matinding laban sa kanilang 7:30 p.m. sagupaan, batid na ang mapanganib na Bossing ay may kakayahang gumawa ng mga sorpresa.

“The PBA right now is unpredictable. Even if you’re the No.1 team or an elite team if you’re not prepared you’ll have a hard time winning,” sabi ni Victolero. “That’s what we instill in our players, the proper mindset to compete in every single practice which they will bring in every game. So that we can give our best effort.”

Samantala, susubukan ng Rain or Shine na palawigin ang winning run nito sa lima sa isang face-off sa NorthPort, na naglalayong tapusin ang magkasunod na pagkatalo nito, sa 4:30 p.m. first game.

Ayaw ng Hotshots mentor na maulit ang kanilang catchup 107-93 panalo laban sa Phoenix noong Linggo.

Nakita ng Magnolia ang 12-point lead nito sa second quarter na naging 11-point deficit bago ang halftime kung saan pinahintulutan ng defense-oriented squad ang Fuel Masters na umiskor ng 39 puntos sa second quarter – ang pinakamaraming puntos sa isang yugto na ibinigay ng koponan. sa huling anim na kumperensya.

“If you start to relax now your opponent will kill you. You can’t relax,” sabi ni Victolero.

Ang Hotshots ay nasa ikaapat na puwesto na may 3-2 win-loss record na isang hairline lang sa unahan ng mga koponang nakasama sa mahigpit na middle pack.

Ang big man na si Ian Sangalang ay naglalabas ng pare-parehong mga numero na may 19.8 puntos at 7.3 rebounds kada outing para sa Magnolia, na aasa rin kay Mark Barroca, na may career-best-tying na 27 puntos noong nakaraang laro, sina Jio Jalalon, Paul Lee at Calvin Abueva.

Ang Blackwater, sa kabilang banda, ay biglang nataranta matapos simulan ang kampanya nito sa tatlong sunod na panalo.

Ang Bossing ay dumanas ng matinding kabog sa kamay ng Barangay Ginebra San Miguel, 86-105, noong Biyernes para malaglag sa Top 8 na may 3-4 slate na nakatabla sa Meralco.

Ang Elasto Painters, samantala, ay pulang-pula matapos magposte ng apat na sunod na panalo para sa 4-4 karta sa ikapitong puwesto.