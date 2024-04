Alden Richards private person pa rin

What you see is what you get.

Yan ang ang drama ni Alden Richards sa mga nangyayari sa kanila ni Kathryn Bernardo sa ngayon.

Marami kasi ang naniniwalang more than friends na ang dalawa at nasa courting stage na sila.

Ang pagdalo ni Alden sa birthday at post-birthday ni Kathryn with matching flowers at regalo ang pinagbasehan ng netizens sa paniniwala nilang nanliligaw na ang Kapuso actor sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla.

Nag-react si Alden sa issue at sinabing he prefers to keep things in private.

"Hindi lang din talaga kailangan lagi ipamalita sa social media yung mga ganyan. You know, sometimes yung mga personal things that's happening, better be personal na lang" say ni Alden.

***

Sikat na sikat na talaga ang social media superstar at businessman na si Deo Jarito Balbuena, mas kilala bilang ‘Diwata.’

Kinuha nga siya bilang cast member ng Batang Quiapo na pinakasikat at number one prime time teleserye sa bansa.

Sa isang interview ng isang vlogger, kinumpirma ni Diwata na nakapag-taping na siya sa Batang Quiapo.

“Yeah tapos na ang taping ko sa ‘Batang Quiapo,’ pero next taping, hindi ko pa alam kung kailan. Pero nag-taping na ako. So, waiting na lang kung kailan ipapalabas. Abangan n’yo ko dun,” say niya.

Ayon pa kay Diwata, gagampanan niya ang role na hindi malayo sa kanyang katauhan bilang may-ari ng isang paresan.

His appearance was confirmed after he was seen during the end credits of Batang Quiapo.

“Nag extra ako sa Batang Quiapo, ganito pala ang buhay ng artista, ayaw ko na!” pabirong sabi niya.

But he clarified that he was still the ‘Diwata’ people loved and vowed not to change despite his success.

“Wala paring magbabago, ganito pa rin ako, gaganda lang ako,” say pa ni Diwata na unang sumikat nang masangkot ito sa isa gulo noong 2016.

Sa ngayon ay sikat na sikat na ang paresan ni Diwata. Sa sobrang haba ng pila sa tindahan niya ay parang pila ito sa isang blockbuster movie. Dinadayo rin ng vloggers ang kanyang karinderya.