Utol ni Kathryn Bernardo binatikos

Batikos ang inabot ng sister ni Kathryn Bernardo na si Kate nang magparinig itong muli kay Daniel Padilla.

"Hahahaha! Ang tagal kong nanahimik but this time, I cannot. After mo lokohin yung kapatid ko not even twice kundi multiple times tapos ngayon umaasa ka na babalik siya sayo? Ang kapal ng face mo ha. Unfairness, bagay nga kayo ni A.B. Haliparot + Cheater = perfect couple."

Yan ang ni Instagram post ni Kaye na hindi mababasa ng netizens dahil nasa private mode ang account nito.

May mga nakaintindi naman sa ginawa ng ate ni Kath.

"i like u ate... as in trueness mga sinabi mo."

“Kahit naman sino makapag salita Ng ganyan pag Kapatid na Ang inagrabyado no .kayo kaya lumagay sa Posisyon Ng Isang Kapatid na niloko at sinaktan. Kapatid .baka kayo unang kumahol."

"Tama yn ate sinabi mo pa assuming nga yn si Daniel Padilla Kala nya tanga si Kat para bumalik p sa knya sa mga png loloko nya!d lng sya ang lalake sa Mundo my mga Mas pa sa knya."

"Sa buong Buhay ni kath Ngayon lang talaga nag react Ng ganyan ate nya dahil sympre Hindi napigilan Yung galit, mahirap Kasi magpigil Ng Galit para ang sasabog, Sabi ko na nga ba Yung pasensya ni kath ay ubos na ubos na Yung Akala Ng karamihan ay ok lang palage si Kath, but deep inside sobrang durog na durog na si Kath sa piling ni Daniel, tiniis Yung 12 years, perosinayang lang ni Daniel, Ngayon lupa langit ang pagsisisi ni Daniel sa mga pinag gagawa nya Kay kath, Hindi bagay sa gwapo at maganda kung manloloko kalang naman etc."

Pero mas marami ang naimbiyerna sa sister ni Kath.

"ay sus ndi naman c perfecta ang kapatid mo madami p pwede mangyari sa kapatid mo kaya tama lng n ikaw ay manahimik na. pag madrehin mo n lng c kath para no issue. eh ngaun nabbasa mo ba at napapanood kung ano gingwa ng kapatid mo s social media oh diba kkbreak lang obvious may nanliligaw n agad at nagpapayakap pa....ano masasabi mo."

"Sana manahimik na lng ate ni kath,tahimik lng naman cla ni dj,oo sabihin nating ....hindi mawawala ang concern ng isang kapatid,ayaw masaktan,pero whats done is done ,ayaw na din ni kath,kita naman shes enjoying her life as single,so move on na lng tayo ate,hindo talaga mawawala ang pain at yamot pagpalagi nating balikbalikan...lets look forward."

"Bakit hindi patahimikin ni Kathryn mga nakapaligid sa kanya? Hindi maka move on, tahimik na si Daniel…..what happened to “OUR LOVE STORY BEGAN WITH RESPECT AND ENDED WITH RESPECT”????"

"dami nman mga cnsabi kayo pla d mka moveon eh ..move on na kau dapat end wth respect kamo dba. tao lng pa ngkakamali d tau perpekto wala na cla kaya dpat tigil na kayo mgparinig."

"Paulit ulit unlimited...hiwalay na matagal na dami pa rin sinasabi..isa lng ibig sabihin di maka move on..yong guy nga oh tahimik lang."

"Nanahimik si dj, kung ayaw na huwag na. Bat dami pang parinig? Kc mas happy makita na ang downful ng isang tao? Revenge? For me no s enough, silence means peace, at ang pag iingay ay d pa mka move on. Move on nalang cguro para sa kani kaniyang buhay huwag na ilugmok sa putik, wag na ibagsak na ibagsak dahil sure na sure kulang ang saya na mararamdaman mo kapag ang taas ng lipad mo pero sa kabila feel na feel at kita mo ang bagsak ng taong siyang dahilan ng lakas ng loob mo sa pag akyat paitaas. Hayaan nalang ang bawat isa sa pagbuild ng sari sariling buhay nila."

"Okay lahat ng sinabi against Daniel, pero sana di ka nagdamay ng ibang Tao (A.B.) , since hindi lang naman sya ang babaeng nakarelasyon or kung anuman ni Daniel. Sabi mo nga not once but multifull times na niloko ang kapatid mo, dapat Bata Bata pa sya, na convince nyo na sya wag patulan si Daniel. Good luck na lang Kay Kath at Daniel sa career nila."

"Hindi pa sila totong naka move on (kath at ate niya)hindi pa cla naka pag forgive in reality coz they forgive but they cannot forget so they are hater.if you are true christian pls forgive truely so that you can have real peace of mine...

God bless... paece not hate."

"aysus ateng move on na!!! hwag kna sumawsaw kahit sister ka pa. hayaan mo silang 2 kung gusto bumalik ng kapatid mo. kung true love kahit sino humarang wala magagawa."