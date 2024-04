'Showtime' nagsimula na sa GMA

Binuksan ni Vice Ganda ang”It’s 'Showtime” sa GMA Network at nagtanghal sa makasaysayang paglipat ng pananghaliang palabas ng ABS-CBN sa karibal na Channel 7 kahapon.

Ang mga host ng programa sa pangunguna nina Vice Ganda at Anne Curtis ay magkasama ring nagtanghal ng isang napakagandang opening number para sa mga Kapamilya at Kapusong manunood.

Kinanta nina Curtis at Karylle ang Little Mix na "Power," habang si Kim Chiu ay nagtanghal ng isang maikli ngunit nakamamanghang sayaw. Pagkatapos ay sinayaw niya sina Amy Perez, Jackie Gonzaga at Cienne Dominguez.

Sina Jugs Jugueta, Teddy Corpuz, Darren Espanto, Ogie Alcasid ang gumanap ng "Let Me Entertain You" kasama sina Vhong Navarro, Jhong Hilario, Ryan Bang, Ion Perez, MC Calaquian, Lassy Marquez na sumasayaw.

Gumawa ng isa pang "unkabogable" at "mothering" production number si Ganda nang gumanap siya ng "Thunder," Champion," at "Hall of Fame."

Dobleng selebrasyon ito para kay Ganda na tumanda ng isang taon kamakailan.

"Pangako namin sa inyo na pasayahin kayo araw-araw," pahayag ni Vice na humipan ng kandila sa birthday cake. "Kung hindi natin kaya magpaganda, magpatawa na lang."

Kalaunan sa segment ng Karaokids, kasama sa "It's Showtime" hosts ang mga Kapuso stars na sina Sanya Lopez, Gabbi Garcia, Glaiza de Castro, Nadine Samonte, Mark Bautista, Christian Bautista, Chanty ng Lapillus, Jake Vargas, Mikee Quintos at Jillian Ward.

Inimbitahan ni Vice ang mga GMA stars na isigaw ang kanilang signature greeting. Ang sigaw nila ay "What's up Madlang People" at "What's up Madlang Kapuso!"

"Kitang-kita natin ang pagkakaisa," sabi Ganda.

Kinuha ng "It's Showtime" ang puwesto na nabakante ng natsuging "Tahanang Pinakamasaya" at bumalik sa direktang pakikipagkumpitensya laban sa "Eat Bulaga" nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon sa TV5.

Bago pa man ang airing ng "It's Showtime" ay nag-trending sa microblogging site X ang opisyal nitong hashtag na #ShowtimeSanibPwersa.

Noong nakaraang buwan lang, nang pumirma ng kontrata ang "It's Showtime" sa GMA Network Studios para ipagdiwang ang partnership.

Hulyo noong nakaraang taon nang gumawa rin ng kasaysayan ang "Showtime" sa telebisyon sa Pilipinas nang mag-debut ito sa GTV ng GMA.

Mapapanood na ngayon ang “It’s Showtime” sa GMA bukod sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, GTV at A2Z.