Tangkang extortion napigilan

Inaresto ng mga otoridad ang isang babae nang subukan nitong kikilan ang babaeng kaulayaw at kasama ng kaniyang boyfriend sa sex video sa Tanauan City, Batangas.

Ayon sa mga ulat, sinabing nagsumbong sa pulisya ang babaeng biktima na hinihingan siya ng P30,000 ng babaeng suspek para hindi ipakalat ang sex video nito na kasama ang nobyo ng suspek.

Agad na nagkasa ng entrapment operation ang mga otoridad at dinakip ang suspek nang iabot na ng biktima ang pera.

Sinabi ng pulisya na nagkakalabuan na umano ang relasyon ng babaeng suspek at kaniyang nobyo nang makita ng una sa cellphone ng lalaki ang video na may katalik ito na ibang babae.

"Sa tingin natin, sa galit o sa selos niya [suspek], kinuha niya yung sex video at inalam niya kung sino yung nasa video. At yun ang minessage niya, pinagbantaan at sa huli napunta sa extortion dahil ang nasa kanilang conversation, kapag hindi ka magbibigay ng P30,000 ipapakalat ko itong hawak kong video," ayon kay Police Lieutenant Colonel Apolinario Lunar, Jr. hepe ng Tanauan City Police Station.

Nahaharap ang suspek sa reklamong robbery extortion, at sinisikap pang makuha ang kaniyang panig, ayon sa ulat.