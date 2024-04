Ilang LGU nagdeklara ng state of calamity

Nasa 20 local government units sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa patuloy na pananalasa ng El Niño phenomenon.

Kabilang umano sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity ay ang Oriental Mindoro, at ilang munisipalidad sa Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Ifugao, Antique, at Zamboanga City.

Sinabi ni Task Force El Niño spokesperson Joey Villarama na may iba pang mga lalawigan ang napaplano na ring magdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng naturang weather phenomenon pero dapat na pasok umano sa criteria.

Dapat umanong nasa 15 porsiyento ng populasyon sa kanilang lugar ang apektado at 30 porsiyento ng kanilang kabuhayan ang apektado at may mga struktura din ang naapektuhan.

Samantala, base sa datos ng Department of Agriculture, pumalo na sa P2.63 billion ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa El nino.

Bilang tugon naman ayon kay Villarama nakapaghatid na ang gobyerno ng P1.1 billion halaga ng tulong pinansiyal, gas assistance, food packs at equipment para sa mga magsasaka at pamilyang apektado ng El Nino.