Kathryn Bernardo pinakilig sa surprise

Marami ang kinilig sa pagpunta ni Alden Richards sa isang small party for Kathryn Bernardo.

May dalang isang malaking bouquet of flowers at regale si Alden para kay Kath na obvious na nagulat sa pagdating ng actor.

Agad na tumayo si Kath at sinalubong si Alden na tila nahihiya pa. Niyakap siya ni Kath at tinanggap nito ang dala niyang flowers at regalo.

Sa ilang photos ay kina ang closeness nina Kath at Alden. Magkayakap silang nag-selfie.

Of course, ang daming kinilig sa kanilang fans nang maglabasan ang photo sa social media.

"grabeh kinikilig ako sobra mas bagay silang dalawa tsaka kita mo sa mata ni kath na she really happy and comfortable with alden and she deserve it.for me alden richard is the right man for kath."

"Mas may kilig to kaysa kang daniel (kampante lang na jowa sila) there is something talaga, cguro nasanay at kampante rin tayo sa kathniel. But this is way of love napakilig ako."

"Subrang bagay baman naman sila lakas ng chemestry ayiiii pero aq lng ba nakapansin mas comfortable c kath ky alden..parang barkada lng tlaga tignan sila guys.:

"kung pagwapuhan din lang wlang panama si Dj kay Alden noh.Mas bagay si Kath at Alden. Alden is such a nice and gentleman and maganda upbringing ng family walang mga issue."

***

Takang-taka kami kung bakit maraming netizens ang nagtatanong kung bakit wala si Karylle nang maglaro ang it's Showtime hosts sa Family Feud.

Marami yata ang nakalimot na ex boyfriend ni Karylle si Dingdong Dantes.

Ang mga naglarong hosts ng It’s Showtime ay sina Vice Ganda, Anne Curtis, Jhong Hilario, Jugs Jugueta, Amy Perez, Vhong Navarro, Teddy Corpuz and Ogie Alcasid.

Ang netizens na rin ang sumagot kung bakit wala si Karylle sa game show ni Dingdong.

"minsan mas tama lang ang umiwas ..stress free..ito na nga lang issue na wala siya sa family feud ang dami ng tanong na nakakastress lalo pa kaya at andun si karyl sa harap ni dingdong diba..baka hindi siya makasagot sa stress niya sa harap ni dong."

"You call it delicadeza! Manners!!!!! Karyle is an artist and no matter what she do there is always talks so she choose a peace of mind and a peace in her relationship which is good and when its good she will not be denied of it."

"Good decision on her part, may kanya kanya tyong spaces at mas magandang wag mo nang ilagay ang sarili mo sa alanganin or awkward situations, stress lang yan."