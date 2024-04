Kathryn Bernardo kering magpatawad

Para kay Kathryn Bernardo, kaya niya ang magpatawad pero hindi ito nangangahulugan na carry niyang tanggapin muli sa kanyang buhay ang taong nagkasala sa kanya.

Sa isang magazine shoot, natanong si Kathryn about forgiveness.

“I forgive you for my peace of mind... but doesn’t mean na pwede kang bumalik,” say niya.

“Ang lalim kasi ng word na ‘Forgiveness’. For me, you can forgive people who deserve it. But when I forgive you, it doesn’t mean that I have to keep you in my life. I forgive you for my peace of mind, for clarity, and for everything. But it doesn’t mean na puwede kang bumalik. It depends. I’ll just keep my distance; you keep your distance. We’re okay like that,” dagdag pa niya.

Maybe this is enough to say na hindi na niya babalikan pa si Daniel Padilla na nakarelasyon niya sa look ng eleven years.

Marami naman ang natuwa sa sinabing iyon ni Kathryn.

“Yes! You deserve the best! Someone who will value you, respect, love and accept you for who you are and what you are at di hahanapin sa iba Ang di makuha Sayo.”

“That’s my girl. Hindi marupok. Hindi kagaya nong kakilala ko, hingi hingi pa ng payo, after ilang araw sila na ulit. Bahala ka dyan.”

“Yan ang tama.Mbgat tlg ung pngdaanan ni kath sa ex nya.Mgptawad cia pro huwag n asa mga die-hard fan ni dj na blikan cia.C kath pa ang gnwa nla msma.Mkahinga na maluwag c kath wla na ung tao na control sa knya.”

***

Grabe pala paghandaan ni Kim Chiu ang kanyang araw.

“Ako kasi, kailangan kong i-pump ang araw ko. Ako talaga, siyempre Showtime everyday, kailangan nandoon na kaagad ang energy ko so nagwo-workout talaga ako every morning. 6 a.m. talaga ako nagwoworkout like running, biking,” say ni Kim sa YouTube channel ni Barbie Forteza.

“Kailangan kong i-workout ang sarili ko one to two hours para yung energy ko ay ma-sustain ko saka yung endorphins kailangan happy. So, kapag hindi ako super happy, ibig sabihin ay hindi ako nag-workout. May time na ayaw ko nang gumalaw. Gusto ko tulog na lang,” dagdag pa ng It’s Showtime host.

Kapag nasa set, happy mood na si Kim.

“Siyempre happy mood ka na kasi naka-gain ka na ng endorphins for the entire day. Kapag masaya lahat at nakangiti sa yo, magaan lahat ng trabaho. Gusto ko, ‘nandyan na si Kim. Puntahan natin,’” dagdag paliwanag pa ng bida ng “What’s Wrong With Secretary Kim.”