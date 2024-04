Jerusalem inagaw ang korona kay Shigeoka

Tinapos ni Melvin Jerusalem ang tagtuyot sa korona ng bansa kahapon nang makaiskor siya ng panalo sa pamamagitan ng 12-round split decision laban kay Yudai Shigeoka upang maagaw sa katunggaling Hapones ang World Boxing Council minimumweight crown sa Nagoya, Japan.

Isang matamis na tagumpay ito para kay Jerusalem, na naging kampeon ng mundo sa ikalawang pagkakataon pagkatapos ng maikling paghahari noong 2023. Natalo sana ang Jerusalem sa desisyon kung hindi dahil sa dalawang knockdown na naitala niya sa ikatlo at ikaanim na round.

Ang Koreanong hurado na si Jae Bong Kim at Amerikanong si Barry Linderan ay umiskor ng 114-112 para kay Jerusalem habang ang Australianong si Malcolm Bulner ay nakita itong 114-113 para kay Shigeoka, na ang kapatid na si Ginjiro ay nagpahinto ng isa pang Filipino, si Jake Amparo, sa loob lamang ng dalawang round upang mapanatili ang International Boxing Federation mini-flyweight diadem.

Pinabagsak ni Jerusalem si Shigeoka gamit ang isang palihim na counter sa ikatlong round, at agad na bumangon ang Japanese para ipakitang hindi siya nasaktan.

Ang pangalawang knockdown ay ginawa ni Jerusalem sa ikaanim na round nang magpakawala siya ng parehong suntok habang sila ay nasa isang mainit na palitan.

Sa ikapitong stanza, si Shigeoka ay nagsimulang maging mas agresibo, alam na malamang na siya ay nasa huli sa mga scoresheet ng mga hurado.

Nanalo siya sa huling tatlong round sa pamamagitan ng pagiging agresibo at trigger-happy, ngunit hindi siya nakakuha ng isang malakas na suntok upang makapaghatid ng isang come-from-behind na panalo habang si Jerusalem ay matalinong umiwas.

Naghari si Jerusalem bilang kampeon ng World Boxing Organization sa parehong 105-pound weight class noong nakaraang taon, matapos patumbahin si Masataka Taniguchi sa dalawang round lamang sa Osaka noong unang bahagi ng Enero.

Sa kanyang unang depensa sa Estados Unidos noong Mayo, naagaw sa kanya ang titulo ng Puerto Rican na si Oscar Collazo nang huminto siya sa kanyang upuan sa pagtatapos ng ikapitong round.

Si Jerusalem ay hinahawakan at nasa ilalim ng promosyon ng ZIP Boxing at Filipino na si JC Mananquil at sinanay ni Michael Domingo. Ang bagong record niya ay 21-3-0, na may 12 knockouts.

Ang pagkatalo ay ang una ni Shigeoka sa siyam na laban.

Ang tagumpay ni Jerusalem ay naging malaking ginhawa para sa boksing ng Pilipinas, kasunod ng sunod-sunod na kabiguan na dinanas ng mga nangungunang umaasa sa titulo nitong mga nakaraang buwan sa lupain ng Japan.