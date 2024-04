Marc Pingris itinanggi ang tagpuan kay Kim Rodriguez

Itinanggi ng kilalang basketbolistang si Marc Pingris na may relasyon sila ng aktres na si Kim Rodriguez at nagtataksil sa kanyang asawang si Danica Sotto.

Nagsimula ang haka-haka dahil sa mga komento sa litrato ni Pingris na nasa Australia at litrato naman ni Rodriguez na nasa bansang iyon. Magkapareho ang background ng mga litrato nila, ang kilalang atraksyon na Sydney Opera House.

Nitong Huwebes, nag-post si Pingris sa Instagram upang pabulaanan ang mga intriga sa social media na may namamagitan sa kanila ng TV star.

"Walang katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Ms. Kim Rodriguez. Walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao," pahayag ni Pingris.

Ang tanging pagkikita nila ni Rodriguez ay sa isang basketball event, aniya.

"Nakasama ko po si Ms. Kim sa isang basketball event at sa isa pang event noong naging muse siya ng team naming,” ayon kay Pingris.

Tiniyak ng PBA star sa kanyang pamilya at mga kaibigan na okay na sila ng asawang si Danica.

"Ok kami ng pamilya ko. Wag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Humihingi po kami ng respeto para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica. Salamat po at God bless po."

May 17 taon nang mag-asawa sina Marc at Danica at may dalawa silang anak -- sina Jean Michael at Anielle Micaela.

Ipinagdiwang nina Danica at Marc ang kanilang 17th wedding anniversary nitong Marso.