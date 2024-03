Yellow belter ‘binugbog’ ng black belter

Isang 17-anyos na babaeng yellow belter sa taekwondo ang naiulat na naospital dahil sa mga tinamong bugbog matapos umanong ipalaban ito ng kanyang coach sa isang lalaking black belt habang nasa pagsasanay.

Ayon sa mga ulat, maga ang mukha, may benda sa ilong at may pasa sa mata ng biktimang itinago sa pangalang “Cindy” at nangyari umano ang insidente noong Pebrero na kinailangan siyang dalhin sa ospital bunga ng tinamong pinsala sa mukha at katawan.

“Gustung-gusto ko po magsalita kasi sobrang drain na drain na po ako di ko na po kaya,” saad ng biktima.

Bukod sa lalaki ang itinapat sa kaniya ng coach, mas mabigat din ang timbang nito at mas mataas ang karanasan sa taekwondo.

Varsity player sa Jesus Is Lord Colleges Foundation, Inc. sa Bocaue, Bulacan ang biktima, na yellow belt pa lang.

“Muntikan na po ako mamatay dahil sa bugbog. Binugbog ako na wala akong laban,” saad ng dalaga.

Ang ina ng biktima, naniniwala na sadyang ipinabugbog ng coach ang kaniyang anak.

“Sinadya po dahil may gusto siya sa anak ko. Meron daw pong biglang inaakap siya, inaakbayan. Tapos inaaya siyang kumain sa labas, magkape nang silang dalawa lang. Sabi ko ‘di na normal ‘yon,” saad ng ginang.

“Mentally, physically damaged. Lahat ng damaged. May gising pa po na minsan bumabagsak siya. Pinapa-MRI siya,” dagdag pa nito.

Sinampahan na ng pulisya ng reklamo ang coach ng paglabag sa Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.

Sinabi naman sa pahayag ng JILCF management, na pinaiimbestigahan na nila ang insidente at pananagutin ang nagkasala.