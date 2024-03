IMAHEN NG BIRHEN SA CAMSUR LUMUHA NG DUGO!

Inihayag ng ilang mga deboto ng Our Lady of Fatima sa Sagñay, Camarines Sur na lumuha umano ng dugo ang imahe ng mahal na Birheng Maria at itinuturing itong isang malaking milagro ng ilang mga nananampalataya.

Ayon sa mga ulat, nangyari ang hindi maipaliwanag na pangyayari noong March 20, nang dalhin sa bahay nina Salvacion Navalta ang imahe na bahagi ng tradisyon sa lugar na inililibot ito sa mga tahanan.

“Pagdating doon sa loob ng bahay namin ibinaba ko na sa may altar, niyakap ko po siya sabi ko, ‘Mama Mary nandito ka naman sa akin.’ Nung hahalik na ako sa kamay niya... tumayo yung mga balahibo ko, parang nanghihina yung mga tuhod ko, sabi ko, ‘Mama Mary ano ito?’ Tapos sabi ko, ‘Diyos ko, Mama Mary, ano ang ibig sabihin nito?’” kuwento ni Navalta nang makita ang umano’y dugo sa isang mata ng imahen.

Kaagad na kumalat ang balita sa pinaniniwalang pagmimilagro ng imahen na gawa sa fiberglass.

Dinala ang imahe sa Saint Andrew the Apostle Parish sa nasabing bayan.

Naniniwala si Nida Geronimo, coordinator ng Soldiers of Christ Catholic Charismatic Healing Ministry, na may mensahe ang pagluha ng dugo ng imahen.

“May message o may mensahe ang Mahal na Ina na [nais] iparating dito sa lugar natin... na yung mga tao talaga na sarado ang mga puso na hindi kilala ang panginoong Hesukristo. Ito na po talaga ang oras na ang tao matuto na magbalik-loob sa Diyos,” paliwanag niya.

Sinabi naman ng Archdiocese of Caceres na kailangan imbestigahan at magsagawa ng validation kung lumuha talaga ng dugo ang imahen.

Mahabang proseso umano ito na posibleng tumagal ng taon dahil maaaring umabot sa Vatican City ang imbestigasyon.

“Kaipuhan talagang examinon itong imahen, hilingon kung ano tong dugo na to, kung anong liquid itong nagluluwas sa mata [kung] actual or genuine blood, so kadakol pong mga investigation,” ayon kay Rev. Fr. Luisito Occiano, the Spokesperson of the Archdiocese of Caceres.