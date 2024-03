Max Collins ayaw pa mag-lovelife

Aminado ang aktres na si Max Collins na wala pa sa isip niya ngayon ang pakikipag-date at mas nais niya na munang maging single at ienjoy ito.

Kung matatandaan, matagal-tagal nang single ang aktres matapos silang maghiwalay ng kanyang asawang aktor na si Pancho Magno.

Sa isang panayam, sinabi ni Max na bagama’t mayroong mga nag-aayang makipag-date sa kanya, at aminado rin siya na hindi siya in love sa ngayon.

Ayon pa sa aktres, may isa raw sa mga natutunan niya mula nang tapusin nila ni Pancho ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa.

“I finally learned that I should love myself first,” saad ni Max.

Dagdag niya, “unconditional” din daw sa kanya ang true love.

“Because you’re giving and you’re not expecting to receive (in return). It’s very hard to find, pero hindi naman imposible,” saad ng aktres.

Matatandaang sa isang episode rin ng “Fast Talk with Boy Abunda” nabanggit ni Max na naghiwalay sila ni Pancho noong kasagsagan ng pandemic.

“I didn’t talk about it because siyempre, marami kaming pinagdaan as a family that time because there was a pandemic, nanganak ako, my marriage was falling apart,” saad ni Max sa nasabing panayam.

“I had to process everything, and I wanted to quiet the noise. I didn’t want to hear other’s people’s opinions, suggestions, comments because artista na ako, ayaw kong gawing teleserye ‘yung buhay namin,” dagdag pa niya.