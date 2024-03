Karla Abellana hindi na magpapakasal?

Dahil sa karanasan niya sa dating asawang si Tom Rodriguez, sinabi ni Carla Abellana na hindi na siya magpapakasal.

“I really, honestly don’t see myself getting married again,” sagot ni Carla nang tanungin ni Aubrey Carampel ng Chika Minute sa GMA News “24 Oras” nitong Biyernes.

Ayon sa aktres, nag-iba ang pananaw niya sa kasal o pagpapakasal dahil nabulabog ang konsepto niya rito. Hindi man niya nilinaw ang ibig sabihin, hindi maganda ang hiwalayan nilang mag-asawa, bagaman naka-move on na silang pareho.

Hindi naman ibig sabihin na kung hindi na siya magpapakasal ay hindi na rin siya magmamahal muli.

“I still believe in love,” aniya.

Dati nang sinabi ni Carla, sa panayam kay Boy Abunda sa “Fast Talk” noong nakaraang buwan kung ano ang pananaw niya sa pag-ibig at kasal.

Samantala, wala namang pake si Carla kung may dine-date na ang ex-husband.

“I don’t see the need to comment or even react. Parang it’s not any of my concern anymore, parang gano’n,” sabi ni Carla kay Aubrey.

Kung magkukrus man ang landas nila saan man sa mundo ng showbiz, handa naman siya. Handa siyang maging sarili niya at hahayaan niya si Tom na maging siya.

“I’ll just be myself. I’ll let him be,” aniya.

Samantala, sinabi ng Kapuso star sa kanyang “Truth or Truth” vlog na si Piolo Pascual ang isa sa mga aktor na nais niyang makatambal sa pelikula.

“Papa P, isa ‘yan sa mga nasasabi ko. Papa P, Piolo Pascual. Mga dream kong maka-work,” sabi ni Carla.

Matapos ang kaniyang series na “Stolen Life” kasama sina Beauty Gonzalez at Gabby Concepcion, bibida naman si Carla sa GMA murder mystery series na “Widow’s War” kasama si Bea Alonzo, ayon sa ulat ng GMA News.