Karylle uulit mag-honeymoon

May ikalawang kabanata ang pulot-gata ng mag-asawang Karylle and Yael Yuzon.

Ang bokalista ng bandang Spongecola ay nag-post sa Instagram ng litrato nila ni Karylle sa isang eroplano, at sinabing sila ay naglalakbay bilang pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang misis at kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal.

“Happy birthday @anakarylle adventure starts in 3…2… 13 years na pala. 10 years and 1 day of which [married],” aniya sa kanyang caption.

“Misto Puhlease. Pangalawang honeymoon. Aww,” dagdag pa niya.

Ikinasal sina Karylle at Yael noong Marso 2014 matapos mag-date ng mahigit tatlong taon. Noong Pebrero, gumawa ng sorpresa si Yael sa “It’s Showtime” kung saan muli siyang nag-propose kay Karylle. Masayang um-oo si Karylle at naghalikan sila.

Noong unang bahagi ng Marso, nag-renew sila ng kanilang mga panata na sinundan ng isang pananghalian para sa kanilang mga bisita.

Si Karylle ay isa sa mga host ng “It’s Showtime.” Ang pananghaliang palabas ay umere sa GTV ng Kapuso network mula noong Hulyo 2023, ngunit magsisimula na rin itong ipalabas sa main noontime slot ng GMA Network simula sa Sabado, Abril 6.

Kilala rin si Karylle sa pagiging orihinal na Sang’gre Alena sa teleseryeng “Encantadia” at inaabangan niyang maibalik ang mga tungkulin sa mga bagong miyembro ng cast ng “Sang’gre.”