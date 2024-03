Patay kang bata ka

Mahalaga ang edukasyon sa bawat tao para magkaroon ng talino at kasanayan. Kaya naman mahalaga ang mga guro dahil sila ang nagtuturo sa mga kabataan.

Sa normal na edukasyon, kaalaman at kabutihan ang tinuturo ng guro tulad ng pagbasa, pagsulat, pagbilang, paggalang, at pagtulong sa kapwa. Itinuturo sa mga bata ang iba pang kagandahang asal tulad ng pagbati, pagsasabi ng “po” at “opo,” pagpaalam, pakikiusap at iba pa.

Hindi maaaring magturo ang guro ng mali at masama sa mga estudyante. Kaya marami ang nagulat nang magturo ang isang guro sa Unibersidad ng Cebu ng pagpapatiwakal. Hinikayat ng guro ang mga estudyante niya na magpakamatay.

May isang estudyante ang nakapag-video sa guro habang sinasabihan ang mga bata sa kanyang klase na ikagagalak niya kung sasaktan nila ang kanilang sarili at gugustuhin niyang magpakamatay sila. Ang video ay nai-post sa TikTok at Facebook kaya kumalat at umabot sa kaalaman ng mga opisyal at ibang guro ng nasabing pamantasan.

Nang may magreklamong magulang ng estudyante laban sa guro, agad sinibak sa pwesto ang di-pinangalanang guro.

Samantala, pansamantalang itinigil ng pamantasan ang pagpasok ng mga estudyante ng nasabing guro upang isailalim sila sa pagpapayo. Kinakailangang tanggalin sa isip nila ang mga maling sinabi sa kanila ng sinibak na teacher. Maaari kasing subukan nilang magpakamatay at isang malaking trahedya kung mangyayari ito.

Ang insidente ay marahil ang kauna-unahang pagkakataon na tinuruan ng guro ang mga estudyante ng pagpapakamatay, isang nakakagulat at nakakabalisang pangyayari. Masama ang implikasyon nito sa mga tagaturo dahil may mga magulang na mag-aalinlangan sa kanila at sa paaralan.

Karaniwang sinusunod natin ang turo ng mga guro. Ngunit hindi dapat humantong sa pagsubok ng mga tinuruan ng gurong nabanggit na kitilin nila ang sariling buhay sa kung anumang dahilan. Ang itinuro niya ay hindi dapat isaulo at sundin.