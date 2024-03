Kris Bernal hirap na sa pag-aalaga

Aminado ang aktres na si Kris Bernal na talagang challenging ang role niya ngayon bilang isang ganap na ina, pero kahit gaano siya ka-busy sa kanyang duties ay nagagawa pa rin niyang mag-ayos at maglinis ng bahay.

Pero ayon sa kanya, may mga pagkakataon na pagod na pagod siya sa isang araw na pagiging ilaw ng tahanan, idagdag pa ang pag-aasikaso sa kanyang mga negosyo dahil hanggang ngayon ay wala pang nakikitang yaya si Kris para makatuwang sa pag-aalaga sa anak nila ni Perry Choi na si Baby Hailee Lucca.

Sa kanyang IG, ibinahagi ni Kris ang isang selfie photo kung saan makikitang tila super tired at puyat-puyatan ang peg habang karga ang kanyang anak.

“No yaya = no tulog,” ang nakalagay sa caption ng post ni Kris. “SEND HELP! Looking for yaya! Send me a DM! Referrals only from fam/friends!”

Nauna rito, itinuturing din ni Kris na mga “superhero” ang mga mommy na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak at sa buong pamilya.

Sa gitna ng selebrasyon ng International Women’s Month ngayong March, nagbahagi si Kris sa social media ng isang video na may kaugnayan sa kanyang pagiging proud “padede mom.”

Sa ipinost niyang video sa Instagram, makikita nga ang paglalagay niya ng freshly expressed breast milk sa loob ng refrigerator na kanya namang idino-donate para sa mga kapwa nanay na nagpapadede ng kanilang mga anak.